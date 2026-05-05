Лавров и глава МИД Катара отметили важность отказа от силовых мер в Ормузе
23:33 05.05.2026 (обновлено: 23:39 05.05.2026)
Лавров и глава МИД Катара отметили важность отказа от силовых мер в Ормузе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани.
  • Обсуждалась ситуация в Ормузском проливе и вокруг него.
  • Было выражено общее мнение о необходимости отказа от силовых решений кризиса и объединения усилий для достижения устойчивого долгосрочного урегулирования.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Катара Мухаммед Аль Тани отметили необходимость отказа от попыток силовых решений кризиса в Ормузском проливе, сообщает МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани во вторник, обсудили ситуацию Ормузском проливе и вокруг него.
"Было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силовых решений кризиса и объединения усилий всех заинтересованных сторон по содействию достижению устойчивого долгосрочного урегулирования, включая договорённости о мерах обеспечения законных интересов безопасности всех стран Персидского залива и принципов свободы судоходства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
