Лавров и глава МИД Египта обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, а также подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели, сообщает МИД РФ.
Лавров и его египетский коллега провели телефонный разговор в понедельник.
"В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.