Лавров и глава МИД Египта обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН
17:19 04.05.2026 (обновлено: 17:20 04.05.2026)
Лавров и глава МИД Египта обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН

Лавров и Абдельати обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провели телефонный разговор.
  • Они обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН и подготовку к встрече министров иностранных дел БРИКС 14–15 мая в Нью-Дели.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, а также подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели, сообщает МИД РФ.
Лавров и его египетский коллега провели телефонный разговор в понедельник.
"В ходе беседы были также рассмотрены вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели и некоторые аспекты дальнейшего развития двустороннего российско-египетского сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
