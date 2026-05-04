Лавров и глава МИД Египта обсудили взаимодействие Москвы и Каира в ООН

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Каира в ООН, а также подготовки к встрече министров иностранных дел БРИКС 14-15 мая в Нью-Дели, сообщает МИД РФ.