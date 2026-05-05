Рубио не знает, поддержит ли Россия резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что не знает, поддержит ли Москва американский проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.
Он подчеркнул, что США переработали текст резолюции. По его словам, сейчас он не является очень сложным.
"Я думаю, это настоящая проверка для ООН как для структуры, которая может решать мировые проблемы", - добавил Рубио.
Во вторник Рубио сообщил, что США представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором содержится требование к Ирану "прекратить атаки, минирование и взимание сборов".
Ранее в тот же день официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил позицию Тегерана, согласно которой любое передвижение гражданских и торговых судов в Ормузском проливе осуществляется по определенному маршруту и при согласовании с иранскими властями.
Ранее СБ ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу после вето России и Китая. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права. Этот односторонний документ, подчеркивал постпред, "изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами". Содержащиеся в проекте формулировки, по словам Небензи, "могли трактоваться недобросовестными государствами как легитимизирующие применение силы".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.