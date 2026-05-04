Опрос показал, сколько киевлян говорят на украинском языке

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты опроса в приложении "Киев цифровой".

Отмечается, что еще 14% опрошенных говорят на украинском только в государственных учреждениях, 13% – в магазинах и кафе, 11% – на работе, 9% – на культурных мероприятиях. Всего 6% участников опроса используют украинский язык в учебных заведениях и только 4% говорят на украинском дома.