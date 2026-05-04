МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на результаты опроса в приложении "Киев цифровой".
"Исключительно на украинском языке говорит только треть жителей Киева, свидетельствует опрос приложения "Киев цифровой"", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что еще 14% опрошенных говорят на украинском только в государственных учреждениях, 13% – в магазинах и кафе, 11% – на работе, 9% – на культурных мероприятиях. Всего 6% участников опроса используют украинский язык в учебных заведениях и только 4% говорят на украинском дома.
По данным украинских СМИ, в опросах приняли участие 46 тысяч пользователей приложения "Киев Цифровой". Погрешность исследования не указана.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.