Косачев назвал саммит в Ереване мошенничеством Брюсселя
19:22 04.05.2026
Косачев назвал саммит в Ереване мошенничеством Брюсселя

Косачев: никто в ЕС не ждет Армению, это мошенничество со стороны Брюсселя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Косачев назвал саммит в Ереване мошенничеством Брюсселя.
  • Никто в Евросоюзе не ждет Армению в своем составе, добавил он.
  • Вице-спикер Совфеда отметил, что саммит в Ереване по определению антироссийский.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Никто в Евросоюзе не ждет Армению в своем составе, это мошенничество со стороны Брюсселя, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя саммит Европейского политического сообщества в Ереване.
"Никто Армению в Евросоюзе не ждет, это не более чем очередное мошенничество Брюсселя", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по его мнению, цель трансатлантического сообщества - максимально осложнить отношения Армении с Россией.
"Но при этом все идет к дальнейшей деградации российско-армянских отношений, высокое качество которых было выстрадано и отвоевано поколениями и поколениями наших предков. А если нынешние русофобы в армянской власти закрепят свои позиции на (парламентских - ред.) выборах 7 июня, эта деградация может принять необратимый характер", - подчеркнул он.
Вице-спикер Совфеда отметил, что саммит в Ереване по определению антироссийский, "столько русофобов за пределами ЕС давно не собирались в одном месте".
"Некоторое время назад два подряд высокопоставленных представителя Армении - премьер (Никол - ред.) Пашинян и спикер (парламента Ален - ред.) Симонян - горячо убеждали собеседников в Москве (в том числе в Совете Федерации), что "Ереван свято чтит историю нашего братства и никогда (подчеркнуто) никогда не сделает никаких шагов, способных повредить России", - напомнил политик.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС несовместимо с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор должен будет сделать армянский народ.
В миреАрменияЕреванРоссияКонстантин КосачевВаагн ХачатурянСергей ЛавровЕвросоюзСовет Федерации РФЕвразийский экономический союзБрюссель
 
 
