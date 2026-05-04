Лавров и глава МИД Египта подчеркнули необходимость переговоров по Ирану
17:22 04.05.2026
Лавров и глава МИД Египта подчеркнули необходимость переговоров по Ирану

Лавров и Абдельати обсудили урегулирование кризиса в Персидском заливе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдельати провели телефонный разговор.
  • Они подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса для достижения устойчивого мира в регионе Персидского залива.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава мид Египта Бадр Абдельати подчеркнули в ходе телефонного разговора, что необходимо возобновление переговорного процесса для достижения устойчивого мира в регионе Персидского залива, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса в целях скорейшего достижения договорённостей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса в зоне Персидского залива с учётом законных интересов всех государств региона",- говорится в сообщении министерства по итогам телефонного разговора.
Персидский заливРоссияЕгипетСергей ЛавровПолитикаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
