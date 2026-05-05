Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская пожаловалась, что театр "Темный софит" в Киеве все еще ставит спектакли на русском языке.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская пожаловалась, что театр "Темный софит" в Киеве все еще ставит спектакли на русском языке.
"Русскоязычные спектакли практически исчезли из репертуара театров, кроме досадного инцидента. Государственный контроль мы осуществляли недавно в отношении функционирования в столице так называемого театра "Темный софит", который до сих пор имеет спектакли на негосударственном языке. Мы активно работаем в этом направлении и надеемся, что их репертуар будет изменен", - сказала Ивановская на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Centr Ukrane.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.