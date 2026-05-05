Еврокомиссия объявила набор в новый альянс с Украиной по БПЛА - РИА Новости, 05.05.2026
16:54 05.05.2026
Еврокомиссия объявила набор в новый альянс с Украиной по беспилотникам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европейская комиссия во вторник объявила о начале приема заявок в новый альянс с Украиной по беспилотникам, говорится в заявлении ЕК.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
"Сегодня комиссия объявила о начале приема заявок от желающих стать членами-учредителями альянса ЕС-Украина по БПЛА, который укрепит безопасность и оборону ЕС и Украины", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Сообщается, что альянс займется поддержкой разработок в области БПЛА и противодействия им.
Прием заявок продлится до 25 мая, а запуск альянса ожидается в ближайшие месяцы.
С инициативой создания альянса по беспилотникам с Украиной в прошлом году выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
