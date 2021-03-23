https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602371508.html

Первые лица стран мира, сделавшие прививку от COVID-19 в 2020-2021 годах

Первые лица стран мира, сделавшие прививку от COVID-19 в 2020-2021 годах

23 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса. О каком препарате идет речь, не уточняется, это может быть одна из трех отечественных... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:07

2021-03-23T21:07

2021-03-23T21:07

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

вакцины

astrazeneca

справки

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202123 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса. О каком препарате идет речь, не уточняется, это может быть одна из трех отечественных разработок.22 марта премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан первым в стране сделал прививку препаратом AstraZeneca.18 марта премьер-министр Пакистана Имран Хан привился от COVID-19 вакциной китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. 15 марта в Исламабаде президент Пакистана Ариф Алви и его супруга Самина Алви сделали прививку от COVID-19 вакциной Sinopharm.20 марта стало известно, президент Эквадора Ленин Морено и его супруга вакцинировались от коронавируса нового типа. Официально не сообщалось каким препаратом была сделана прививка. Эквадор достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax.19 марта президент Финляндии Саули Ниинистё получил первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в своем Twitter. 19 марта президент Словении Борут Пахор и премьер-министр Янез Янша были вакцинированы вакциной AstraZeneca.18 марта стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили привилась от коронавирусной инфекции препаратом британско-шведской компании AstraZeneca,6 марта стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V". По сообщению в "Твиттере" венесуэльского лидера, он и первая леди Силия Флорес получили первую дозу российского препарата. 6 марта президент Нигерии Мухаммаду Бухари получил прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.5 марта президент Эстонии Керсти Кальюлайд получила первую дозу вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca.2 марта президент Индии Рам Натх Ковинд сделал прививку первой дозой вакцины против коронавируса. Название препарата не сообщалось. Власти Индии одобрили экстренное использование только двух вакцин – индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covishield и вакцины местной разработки Covaxin.1 марта премьер-министр Индии Нарендра Моди получил первую дозу вакцины Covaxin, которую производит компания Bharat Biotech в Нью-Дели.2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield).1 марта газета New York Times сообщила, что бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания получили прививки от COVID-19 в частном порядке перед тем, как покинуть Белый дом в январе. Об этом газете сообщил советник политика, при этом он не уточнил, получил ли Трамп обе дозы вакцины в январе, или же второй укол был сделан в другое время. 1 марта президент Ганы Нана Акуфо-Аддо стал первым в мире человеком, который получил прививку от коронавируса в рамках международной программы COVAX ("Ковакс"), призванной обеспечить развивающимся странам доступ к вакцинам от COVID-19. Прививка была сделана препаратом компании AstraZeneca.28 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал первую прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.27 февраля президент Венгрии Янош Адер сделал первую прививку от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.25 февраля президент Сенегала Маки Салл был привит препаратом от COVID-19, разработанным китайской фармацевтической корпорацией Sinopharm. 19 марта он получил вторую дозу вакцины. 23 февраля стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и премьер-министр Махинда Раджапакса получили прививку от коронавируса. Для вакцинации был использован препарат компании AstraZeneca.18 февраля стало известно, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сделал прививку от коронавируса вакциной компании Johnson & Johnson.15 февраля президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого получил первую дозу китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm. 8 марта он получил вторую дозу вакцины.15 февраля премьер-министр Португалии Антониу Кошта получил первую дозу вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech. О втором этапе вакцинации не сообщалось.12 февраля стало известно, что президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сделал прививку от коронавируса препаратом Pfizer / BioNTech. Сообщалось, что вторую дозу он получит до 9 марта.12 февраля президент Чили Себастьян Пиньера привился от COVID-19 вакциной Sinovac китайской разработки. 12 марта президент Чили получил вторую дозу вакцины.11 февраля президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш получили первую дозу вакцины AstraZeneca против COVID-19.9 февраля президент Перу Франсиско Сагасти привился от коронавируса вакциной производства китайской компании Sinopharm. 2 марта президент получил вторую дозу вакцины.1 февраля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. Медведев уточнил, что провакцинировался около двух месяцев назад. 1 февраля президент Мальдив Ибрагим Мохаммед Солих получил первую дозу вакцины от коронавируса индийского препарата Covishield.28 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил первую дозу вакцины от коронавируса в одном из прививочных пунктов города Нью-Йорка (США). Какую вакцину получил генсек, не сообщалось. 26 февраля Антониу Гутерриш получил вторую дозу вакцины. 28 января король Марокко Мухаммад VI получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес. Король был привит препаратом Sinopharm. 8 марта он получил вторую дозу вакцины.27 января президент Сингапура Халима Якоб получила первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech. Получил ли президент вторую дозу вакцины, не сообщалось.24 января бывший президент Аргентины и нынешний вице-президент этой латиноамериканской страны Кристина Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса, "Спутником V". О втором этапе вакцинации Киршнер не сообщалось.21 января президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". О втором этапе вакцинации президента не сообщалось.20 января президент Чехии Милош Земан сделал прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. 12 февраля Милошу Земану была сделана вторая прививка вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса.15 января король Швеции Карл Густав и королева Сильвия получили первую дозу вакцины от коронавируса. Официально не сообщалось, какую вакцину получила королевская чета. В Швеции для вакцинации от коронавируса используется препарат от Pfizer-BioNTech. О втором этапе вакцинации королевской четы не сообщалось.15 января президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что сделал прививку от коронавируса, и призвал всех последовать его примеру. Йоханниса иммунизировали сывороткой Pfizer/BioNTech. 5 февраля он был вакцинирован второй дозой сыворотки против COVID-19.15 января президент западноафриканской Гвинеи Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Глава государства получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея. О втором этапе вакцинации президента не сообщалось.14 января президент Турции Тайип Эрдоган прошел вакцинацию от коронавируса в Анкарской городской больнице. Он привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac. 11 февраля президент Турции сообщил, что привился второй дозой вакцины от коронавируса.13 января стало известно, что королевская чета Норвегии получила первую дозу вакцины от коронавируса. По данным СМИ, это был препарат от Pfizer/BioNTech. 5 февраля королевская чета получила вторую дозу вакцины. 13 января Папа Римский получил первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, а 3 февраля – вторую. 13 января президент Индонезии Джоко Видодо прошел вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. Он стал первым индонезийцем, сделавшим прививку, чтобы показать, что вакцина безопасна. 27 января президент Индонезии получил вторую дозу вакцины.9 января стало известно, что королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип получили прививки от коронавируса. Вакцинация прошла в Виндзорском замке. Неизвестно, какую вакцину сделали паре. В Великобритании для вакцинации на тот момент применяли препараты от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.8 января король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд получил первую дозу вакцины против коронавируса. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии на тот момент было одобрено использование на территории королевства вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. О втором этапе вакцинации не сообщалось.1 января стало известно, что королева Дании Маргрете II сделала прививку от коронавируса. Она стала первым европейским монархом, прошедшим вакцинацию от Covid-19. В Дании для вакцинации на тот момент применяли препарат от Pfizer/BioNTech. О втором этапе вакцинации не сообщалось.202030 декабря эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сделал прививку от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram. В Катаре на тот момент было выдано разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech. О втором этапе вакцинации не сообщалось.29 декабря избранный вице-президент США Камала Харрис в прямом эфире сделала прививку от коронавируса от компании Moderna и призвала всех сограждан последовать ее примеру. 26 января Харрис получила вторую дозу вакцины.28 декабря президент Кипра Никос Анастасиадис привился вакциной Pfizer/BioNTech от коронавируса. Фотографию глава государства разместил в Twitter. 18 января он получил вторую дозу вакцины. 27 декабря президент Греции Катерина Сакелларопулу первой из греческих политиков сделала прививку от коронавируса, ее показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT. Для прививок в Греции используется одобренная властями ЕС вакцина Pfizer/BioNTech. 18 января президент получила вторую дозу вакцины. 27 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал прививку от коронавируса в больнице "Аттикон" в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. Он привился вакциной Pfizer/BioNTech. 18 января премьер получил вторую дозу вакцины. 27 декабря премьер Чехии Андрей Бабиш первым в стране получил прививку от коронавируса в пражском Центральном военном госпитале. Он привился вакциной Pfizer/BioNTech. Процедура транслировалась в прямом эфире по Чешскому ТВ. 24 января Бабиш получил вторую дозу вакцины. 27 декабря президент Словакии Зузана Чапутова сделала прививку от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech. 21 января президент получила вторую дозу вакцины. 25 декабря наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд привился от нового коронавируса первой из двух положенных доз. Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии на тот момент было одобрено использование на территории королевства вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. О втором этапе вакцинации не сообщалось.24 декабря в Кувейте от коронавируса одним из первых привился премьер-министр страны Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. В Кувейте одобрена вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. 14 января 2021 года он получил вторую дозу вакцины.21 декабря избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Прививка была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы. 11 января Байден получил вторую дозу вакцины. 20 декабря президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в медицинском центре Хадасса Эйн Керем в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. 10 января Ривлин получил вторую дозу вакцины.19 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал первым человеком в Израиле, которого привили от коронавируса вакциной компании Pfizer. 20 декабря Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после прививки от COVID и призвал граждан последовать его примеру. 9 января Нетаньяху получил вторую дозу вакцины. 18 декабря вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен публично сделали прививку от коронавируса, процедура транслировалась в прямом эфире телеканала NBC News. Несколькими днями ранее началось использование в США вакцины производства Pfizer. 7 января Майк Пенс получил вторую дозу вакцины. 16 декабря, по сообщению Бахрейнского агентства новостей, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа первым в своей стране сделал прививку от коронавируса препаратом Sinopharm. О втором этапе вакцинации не сообщалось.3 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сделал прививку от коронавируса вакциной российского производства. Это случилось после того, как Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, astrazeneca , справки