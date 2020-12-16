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https://ria.ru/20201216/vaktsina-1589496563.html
Саудовская Аравия получила первую партию вакцины Pfizer от COVID-19
Саудовская Аравия получила первую партию вакцины Pfizer от COVID-19
Саудовская Аравия получила в среду первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer, вакцинация населения начнется в ближайшее время, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:15
2020-12-16T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
pfizer, inc.
саудовская аравия
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия получила в среду первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer, вакцинация населения начнется в ближайшее время, заявил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа."Я рад объявить всем, гражданам и резидентам, о прибытии первой партии вакцины от коронавируса сегодня утром (в среду - ред.)... Я надеюсь, что это станет началом завершения кризиса... она будет доступна всем в ближайшее время", - заявил министр во время встречи, посвященной бюджету королевства в 2021 году.Министр отметил, что более 100 тысяч человек записались за один день на получение вакцины от коронавируса через специальное приложение для смартфонов "сахати".В конце прошлой недели саудовское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.При этом министерство отметило, что сделать прививку на первом этапе смогут люди старше 65 лет и люди тех профессий, которые наиболее уязвимы для попадания инфекции, а также люди с ожирением и иммунодефицитом, которые пережили, например, трансплантацию органов.Во вторую очередь привьют людей старше 50 лет, а также тех, кто страдают бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями почек и другими хроническими болезнями. В последнюю группу получателей вакцины от коронавируса попадут все подданные королевства и иностранцы, которые захотят сделать себе прививку.Ранее власти королевства объявили, что от коронавируса всем сделают прививки бесплатно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, pfizer, inc., саудовская аравия, в мире

Саудовская Аравия получила первую партию вакцины Pfizer от COVID-19

14:15 16.12.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия получила в среду первую партию вакцины от COVID-19 компании Pfizer, вакцинация населения начнется в ближайшее время, заявил министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
"Я рад объявить всем, гражданам и резидентам, о прибытии первой партии вакцины от коронавируса сегодня утром (в среду - ред.)... Я надеюсь, что это станет началом завершения кризиса... она будет доступна всем в ближайшее время", - заявил министр во время встречи, посвященной бюджету королевства в 2021 году.
Указатель в Университете здравоохранения, где будет проходить введение вакцины Pfizer против коронавируса (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
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Министр отметил, что более 100 тысяч человек записались за один день на получение вакцины от коронавируса через специальное приложение для смартфонов "сахати".
В конце прошлой недели саудовское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
При этом министерство отметило, что сделать прививку на первом этапе смогут люди старше 65 лет и люди тех профессий, которые наиболее уязвимы для попадания инфекции, а также люди с ожирением и иммунодефицитом, которые пережили, например, трансплантацию органов.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Во вторую очередь привьют людей старше 50 лет, а также тех, кто страдают бронхиальной астмой, сахарным диабетом, заболеваниями почек и другими хроническими болезнями. В последнюю группу получателей вакцины от коронавируса попадут все подданные королевства и иностранцы, которые захотят сделать себе прививку.
Ранее власти королевства объявили, что от коронавируса всем сделают прививки бесплатно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыPfizer, Inc.Саудовская АравияВ мире
 
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