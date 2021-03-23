https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html

Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично

Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично

Владимир Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому не будет делать прививку от коронавируса публично, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:45

2021-03-23T12:45

2021-03-23T21:56

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому не будет делать прививку от коронавируса публично, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что глава государства и так многое предпринимает для продвижения российских вакцин, так что фото и видео распространять не планируют."Президент достаточно значительную часть своего рабочего времени посвящает мероприятиям, беседам, совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцины", — напомнил представитель Кремля.Накануне стало известно, что во вторник Путин намерен привиться от COVID-19. О каком препарате идет речь, не уточняется, это может быть одна из трех отечественных разработок.После укола глава государства собирается продолжить работу, уточнял Песков в понедельник.В России в разной стадии испытаний находятся вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. Привиться "Спутником V" может любой россиянин. "ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности и скоро появится в гражданском обороте.Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН. "КовиВак" основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

https://ria.ru/20210322/vaktsiny-1602298805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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