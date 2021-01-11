https://ria.ru/20210111/bayden-1592646550.html
Байден сделал вторую прививку от коронавируса
Байден сделал вторую прививку от коронавируса
Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:03
2021-01-11T22:03
2021-01-11T22:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:194:2648:1684_1920x0_80_0_0_154e571e53a7ca3c8bd5ac70608a33bd.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул.Как говорится в распространенном сообщение журналистского пула переходного периода, Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 (21.35 мск) в понедельник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201229/kharris-1591460767.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:0:2648:1986_1920x0_80_0_0_0bfc0723d4aa692f067d9eb0084d3553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире