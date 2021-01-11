https://ria.ru/20210111/bayden-1592646550.html

Байден сделал вторую прививку от коронавируса

Байден сделал вторую прививку от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T22:03

2021-01-11T22:03

2021-01-11T22:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул.Как говорится в распространенном сообщение журналистского пула переходного периода, Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 (21.35 мск) в понедельник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201229/kharris-1591460767.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире