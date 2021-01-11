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Байден сделал вторую прививку от коронавируса
Байден сделал вторую прививку от коронавируса
Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T22:03
2021-01-11T22:03
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул.Как говорится в распространенном сообщение журналистского пула переходного периода, Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 (21.35 мск) в понедельник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден сделал вторую прививку от коронавируса

22:03 11.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден в понедельник получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает его журналистский пул.
Как говорится в распространенном сообщение журналистского пула переходного периода, Байдену сделали укол в госпитале в Ньюарке, в десяти-пятнадцати километрах от его резиденции.
Вторую из двух дозу вакцины избранный президент США получил в 13.35 (21.35 мск) в понедельник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
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