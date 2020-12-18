https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589932143.html

Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен публично сделали в пятницу прививку от коронавируса, процедура транслировалась в прямом эфире телеканала NBC... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:33

2020-12-18T16:33

2020-12-18T16:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

майк пенс

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен публично сделали в пятницу прививку от коронавируса, процедура транслировалась в прямом эфире телеканала NBC News.Их посадили на стулья в зале с журналистами. Сначала врач попросил их подтвердить, что у них ранее не было аллергических реакций на вакцины, что им все объяснили о препарате.Журналисты в зале рассмеялись, когда чета Пенсов уверенно отрицательно ответила на обязательный вопрос: "Вы беременны или кормите грудью?".После короткого опроса были сделаны инъекции в левое плечо, после чего врач предупредила, что это только первая часть вакцинации, какое-то время рука может побаливать и через 21 день надо будет вернуться за вторым уколом. Вся процедура заняла несколько минут.По его словам, он с супругой рады показать пример прививания "безопасной и эффективной вакциной от коронавируса"."Верю, что в истории останется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса", - добавил Пенс.На этой неделе началось использование в США вакцины производства Pfizer. Как ожидается, в пятницу регулятор может одобрить вторую вакцину производства компании Moderna.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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коронавирус covid-19, майк пенс, сша, в мире