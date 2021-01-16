Президент Гвинеи привился "Спутником V"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Гвинейской Республики Альфа Конде на торжественном открытии XX Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG.
"Президент республики в пятницу получил дозу "Спутника V", чтобы побудить население вакцинироваться", - говорится в телевизионном репортаже.
Глава государства получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея в рамках второго этапа вакцинации.
Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в конце декабря. Гвинея, по данным портала Guinee News, получила 55 доз вакцины. На первом этапе вакцинации в конце прошлого года вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.
Всего в Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13,3 тысячи заболевших, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом.
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