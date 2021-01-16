https://ria.ru/20210116/sputnik-1593346403.html

Президент Гвинеи привился "Спутником V"

Президент Гвинеи привился "Спутником V"

Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T18:38

2021-01-16T18:38

2021-01-16T18:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альфа конде

гвинея

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG.Глава государства получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея в рамках второго этапа вакцинации.Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в конце декабря. Гвинея, по данным портала Guinee News, получила 55 доз вакцины. На первом этапе вакцинации в конце прошлого года вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.Всего в Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13,3 тысячи заболевших, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/sputnik-1592420674.html

https://ria.ru/20201212/vaktsinatsiya-1588955429.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альфа конде, гвинея, в мире