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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210116/sputnik-1593346403.html
Президент Гвинеи привился "Спутником V"
Президент Гвинеи привился "Спутником V"
Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:38
2021-01-16T18:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альфа конде
гвинея
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG.Глава государства получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея в рамках второго этапа вакцинации.Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в конце декабря. Гвинея, по данным портала Guinee News, получила 55 доз вакцины. На первом этапе вакцинации в конце прошлого года вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.Всего в Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13,3 тысячи заболевших, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/sputnik-1592420674.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альфа конде, гвинея, в мире

Президент Гвинеи привился "Спутником V"

18:38 16.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Гвинейской Республики Альфа Конде на торжественном открытии XX Петербургского международного экономического форума
Президент Гвинейской Республики Альфа Конде на торжественном открытии XX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент западноафриканской Гвинеи 82-летний Альфа Конде вакцинировался от коронавируса российским препаратом "Спутник V", кадры показал телеканал RTG.

"Президент республики в пятницу получил дозу "Спутника V", чтобы побудить население вакцинироваться", - говорится в телевизионном репортаже.

Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 20:10Распространение коронавируса
Журналист The New York Times привился вакциной "Спутник V"
Глава государства получил первую дозу вакцины в президентском дворце Секутурея в рамках второго этапа вакцинации.
Власти Гвинеи приступили к экспериментальному вакцинированию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" в конце декабря. Гвинея, по данным портала Guinee News, получила 55 доз вакцины. На первом этапе вакцинации в конце прошлого года вакцину получили 19 высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Мохомед Диане.
Всего в Гвинее выявлено более 14 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 13,3 тысячи заболевших, в больницах скончался 81 пациент с коронавирусом.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 21:55Распространение коронавируса
Сын Мадуро привился вакциной "Спутник V"
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Альфа КондеГвинеяВ мире
 
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