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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/privivka-1595038851.html
Король Марокко привился от COVID-19
Король Марокко привился от COVID-19
Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T20:56
2021-01-28T20:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
марокко
в мире
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КАИР, 28 янв – РИА Новости. Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP.Король получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес.Вакцинация будет бесплатной для граждан королевства, планируется привить около 80% населения страны – порядка 30 миллионов человек, чтобы добиться коллективного иммунитета и в итоге покончить с коронавирусом в стране.Кампания будет проводиться поэтапно и затронет всех граждан старше 17 лет.На прошлой неделе в королевство поступила из Индии первая партия вакцины AstraZeneca в объеме 2 миллионов доз, а во вторник Марокко получило 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.Минздрав ранее подтвердил, что королевство забронировало в общей сложности 66 миллионов доз вакцин Sinopharm и британской AstraZeneca, что обеспечит вакцинацию как минимум 33 миллионов человек.Марокко на втором месте в Африке по числу зараженных коронавирусом: в стране зафиксированы более 469 тысяч случаев коронавируса. Скончались 8224 пациента, выздоровели около 447 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594991155.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , марокко, в мире

Король Марокко привился от COVID-19

20:56 28.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКороль Марокко Мухаммед VI
Король Марокко Мухаммед VI - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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КАИР, 28 янв – РИА Новости. Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP.
Король получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес.
Вакцинация будет бесплатной для граждан королевства, планируется привить около 80% населения страны – порядка 30 миллионов человек, чтобы добиться коллективного иммунитета и в итоге покончить с коронавирусом в стране.
Кампания будет проводиться поэтапно и затронет всех граждан старше 17 лет.
Люди в очереди на прививку от коронавируса в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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На прошлой неделе в королевство поступила из Индии первая партия вакцины AstraZeneca в объеме 2 миллионов доз, а во вторник Марокко получило 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.
Минздрав ранее подтвердил, что королевство забронировало в общей сложности 66 миллионов доз вакцин Sinopharm и британской AstraZeneca, что обеспечит вакцинацию как минимум 33 миллионов человек.
Марокко на втором месте в Африке по числу зараженных коронавирусом: в стране зафиксированы более 469 тысяч случаев коронавируса. Скончались 8224 пациента, выздоровели около 447 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaМароккоВ мире
 
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