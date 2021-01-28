https://ria.ru/20210128/privivka-1595038851.html

Король Марокко привился от COVID-19

Король Марокко привился от COVID-19

Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T20:56

2021-01-28T20:56

2021-01-28T20:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

марокко

в мире

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КАИР, 28 янв – РИА Новости. Королевство Марокко начало в четверг всеобщую кампанию вакцинации от коронавируса, одним из первых привился король Мухаммад VI, сообщило агентство MAP.Король получил первую дозу вакцины в королевском дворце в городе Фес.Вакцинация будет бесплатной для граждан королевства, планируется привить около 80% населения страны – порядка 30 миллионов человек, чтобы добиться коллективного иммунитета и в итоге покончить с коронавирусом в стране.Кампания будет проводиться поэтапно и затронет всех граждан старше 17 лет.На прошлой неделе в королевство поступила из Индии первая партия вакцины AstraZeneca в объеме 2 миллионов доз, а во вторник Марокко получило 500 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.Минздрав ранее подтвердил, что королевство забронировало в общей сложности 66 миллионов доз вакцин Sinopharm и британской AstraZeneca, что обеспечит вакцинацию как минимум 33 миллионов человек.Марокко на втором месте в Африке по числу зараженных коронавирусом: в стране зафиксированы более 469 тысяч случаев коронавируса. Скончались 8224 пациента, выздоровели около 447 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/vaktsinatsiya-1594991155.html

марокко

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2021

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , марокко, в мире