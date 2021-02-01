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Распространение коронавируса
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Медведев привился от коронавируса
Медведев привился от коронавируса
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:03
2021-02-01T12:48
распространение коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин."Я провакцинировался уже месяца два назад &lt;...&gt; Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", — сказал он в интервью российским СМИ.Он отметил, что вакцинация — это индивидуальная история: надо кровь сдать, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм."Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.Он также рассказал, что перенес вакцинацию без последствий. "Очень спокойно &lt;...&gt;. Но это тоже индивидуальная история. Знаете, обычно говорят о чем? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень все индивидуально", — поделился Медведев.Он подчеркнул, что обсуждал эту тему с российскими учеными и те сказали, что информацию о том, как человек будет болеть, содержит иммунный статус и геном."Если бы у каждого из присутствующих, вообще у каждого человека на Земле был расшифрован геном (наверное, это когда-то будет, это не бог весть как сложно, хотя это все-таки определенные затраты), то в принципе сразу можно сказать, что вот этой болезнью человек будет болеть сильнее, а эта для него не представляет угрозы. И я уверен, что рано или поздно на уровне таких больших данных, если геномная информация будет должным образом расшифрована и обработана, мы сможем получить полную картину о себе и понимать, где для нас есть какие угрозы. А самое главное, медики будут понимать, вплоть до того, какую группу препаратов к конкретному человеку применять, если он заболел, не только коронавирусной инфекцией, но и другими тоже", — отметил он.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей и предстоящих выборов.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медведев привился от коронавируса

09:03 01.02.2021 (обновлено: 12:48 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин.
"Я провакцинировался уже месяца два назад <...> Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", — сказал он в интервью российским СМИ.
Он отметил, что вакцинация — это индивидуальная история: надо кровь сдать, понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает организм.
"Поэтому все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом, говорю абсолютно прямо и откровенно. Но сделать это надо", — подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Он также рассказал, что перенес вакцинацию без последствий. "Очень спокойно <...>. Но это тоже индивидуальная история. Знаете, обычно говорят о чем? Наоборот, у того, кто переболел после вакцинирования, иммунный ответ сильный, значит, у него защита может быть сильнее: антител больше, всякие коэффициенты выше и так далее. Но это тоже не всегда. Очень все индивидуально", — поделился Медведев.
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Он подчеркнул, что обсуждал эту тему с российскими учеными и те сказали, что информацию о том, как человек будет болеть, содержит иммунный статус и геном.
"Если бы у каждого из присутствующих, вообще у каждого человека на Земле был расшифрован геном (наверное, это когда-то будет, это не бог весть как сложно, хотя это все-таки определенные затраты), то в принципе сразу можно сказать, что вот этой болезнью человек будет болеть сильнее, а эта для него не представляет угрозы. И я уверен, что рано или поздно на уровне таких больших данных, если геномная информация будет должным образом расшифрована и обработана, мы сможем получить полную картину о себе и понимать, где для нас есть какие угрозы. А самое главное, медики будут понимать, вплоть до того, какую группу препаратов к конкретному человеку применять, если он заболел, не только коронавирусной инфекцией, но и другими тоже", — отметил он.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей и предстоящих выборов.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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