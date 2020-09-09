https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576998744.html

Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что после прививки вакциной российского производства от коронавируса COVID-19 работает в полную силу,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:18

2020-09-09T17:18

2020-09-09T17:18

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

роман головченко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> сообщил, что после прививки вакциной российского производства от коронавируса COVID-19 работает в полную силу, посещает объекты, попросил по поводу его самочувствия не беспокоиться.Головченко сделал прививку от коронавируса 3 сентября, после переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a>."На ногах целый день, посещаю объекты, работаю в полную силу. Так что… просьба насчет моего плохого состояния сильно не беспокоиться", - заявил Головченко в среду. Соответствующее видео опубликовала в <a href="https://www.facebook.com/alexandra.isaeva.3194" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире