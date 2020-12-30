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Эмир Катара сделал прививку от коронавируса
Эмир Катара сделал прививку от коронавируса
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду сделал прививку от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T18:47
2020-12-30T18:47
2020-12-30T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамим бен хамад аль тани
коронавирусы
катар
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ДОХА, 30 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в среду сделал прививку от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram."Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищенными во время пандемии", - указал эмир в подписи к снимку.Первый этап вакцинации от коронавируса вслед за другими странами региона начался в Катаре 23 декабря и закончится 31 января 2021 года. Прививку сразу же сделали все руководители в министерстве здравоохранения страны. В первую очередь вакцинация предназначена для людей пожилого возраста, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и рискует заразиться при взаимодействии с больными коронавирусом.В середине декабря минздрав Катара выдал разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Вакцинация от коронавируса также началась в других странах Персидского залива - ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне. В Кувейте от коронавируса одним из первых привился премьер-министр Сабах аль-Ахмед ас-Сабах, в Бахрейне - король Хамад бен Иса Аль Халифа, в Саудовской Аравии - наследный принц Мухаммед бен Салман.За последние несколько месяцев Катару удалось значительно снизить число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, доведя этот показатель до менее 200 человек в день. Всего с начала пандемии в Катаре было зафиксировано более 143,6 тысячи случаев заболевания, более 141,3 тысячи заболевших выздоровели, 245 умерли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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коронавирус covid-19, тамим бен хамад аль тани, коронавирусы, катар, в мире
ДОХА, 30 дек - РИА Новости.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
в среду сделал прививку от коронавируса, фотографию в момент вакцинации эмир разместил на своей странице в Instagram.
"Сегодня я получил прививку от COVID-19 и желаю всем оставаться в безопасности и быть защищенными во время пандемии", - указал эмир в подписи к снимку.
Первый этап вакцинации от коронавируса вслед за другими странами региона начался в Катаре 23 декабря и закончится 31 января 2021 года. Прививку сразу же сделали все руководители в министерстве здравоохранения страны. В первую очередь вакцинация предназначена для людей пожилого возраста, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и рискует заразиться при взаимодействии с больными коронавирусом.
В середине декабря минздрав Катара выдал разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Вакцинация от коронавируса также началась в других странах Персидского залива
- ОАЭ
, Кувейте
, Саудовской Аравии
, Омане
и Бахрейне
. В Кувейте от коронавируса одним из первых привился премьер-министр Сабах аль-Ахмед ас-Сабах
, в Бахрейне - король Хамад бен Иса Аль Халифа
, в Саудовской Аравии - наследный принц Мухаммед бен Салман
.
За последние несколько месяцев Катару удалось значительно снизить число выявляемых случаев заболевания коронавирусом, доведя этот показатель до менее 200 человек в день. Всего с начала пандемии в Катаре было зафиксировано более 143,6 тысячи случаев заболевания, более 141,3 тысячи заболевших выздоровели, 245 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.