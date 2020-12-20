https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590103370.html

Президент Израиля привился от COVID-19

Президент Израиля привился от COVID-19

Президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса, которая стартовала в воскресенье в еврейском... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:32

2020-12-20T13:32

2020-12-20T13:50

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса, которая стартовала в воскресенье в еврейском государстве, сообщила канцелярия президента."Президент Реувен Ривлин сегодня, в воскресенье, 20 декабря, посетил медицинский центр Хадасса Эйн Керем и прошел вакцинацию от коронавируса. Президент приехал в больницу, чтобы поддержать вакцинацию медицинских бригад и воздать должное их замечательной работе в период борьбы с болезнью по всей стране", - сообщила канцелярия Ривлина.Массовая вакцинация граждан началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны. Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения.Президент Ривлин, которому в сентябре исполнился 81 год, поблагодарил медицинских работников, на которых легла особая нагрузка в период пандемии, и призвал граждан отбросить сомнения в эффективности прививок и пройти вакцинацию."Обеспокоенность людей обоснована, но важно помнить, что вакцины... прошли строгие проверки и были одобрены как Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами, так и Министерством здравоохранения Израиля. Это серьезные организации, ориентирами для которых являются ценность человеческой жизни, доверие и точность. Мы можем им доверять", - сказал Ривлин.В начале декабря первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201220/izrail-1590089296.html

https://ria.ru/20201219/netanyakhu-1590070497.html

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