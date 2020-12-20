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https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590103370.html
Президент Израиля привился от COVID-19
Президент Израиля привился от COVID-19
Президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса, которая стартовала в воскресенье в еврейском... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:32
2020-12-20T13:50
реувен ривлин
биньямин нетаньяху
сша
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса, которая стартовала в воскресенье в еврейском государстве, сообщила канцелярия президента."Президент Реувен Ривлин сегодня, в воскресенье, 20 декабря, посетил медицинский центр Хадасса Эйн Керем и прошел вакцинацию от коронавируса. Президент приехал в больницу, чтобы поддержать вакцинацию медицинских бригад и воздать должное их замечательной работе в период борьбы с болезнью по всей стране", - сообщила канцелярия Ривлина.Массовая вакцинация граждан началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны. Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения.Президент Ривлин, которому в сентябре исполнился 81 год, поблагодарил медицинских работников, на которых легла особая нагрузка в период пандемии, и призвал граждан отбросить сомнения в эффективности прививок и пройти вакцинацию."Обеспокоенность людей обоснована, но важно помнить, что вакцины... прошли строгие проверки и были одобрены как Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами, так и Министерством здравоохранения Израиля. Это серьезные организации, ориентирами для которых являются ценность человеческой жизни, доверие и точность. Мы можем им доверять", - сказал Ривлин.В начале декабря первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201220/izrail-1590089296.html
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реувен ривлин, биньямин нетаньяху, сша, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, израиль

Президент Израиля привился от COVID-19

13:32 20.12.2020 (обновлено: 13:50 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин привился от COVID-19 в рамках первого этапа массовой вакцинации от коронавируса, которая стартовала в воскресенье в еврейском государстве, сообщила канцелярия президента.
"Президент Реувен Ривлин сегодня, в воскресенье, 20 декабря, посетил медицинский центр Хадасса Эйн Керем и прошел вакцинацию от коронавируса. Президент приехал в больницу, чтобы поддержать вакцинацию медицинских бригад и воздать должное их замечательной работе в период борьбы с болезнью по всей стране", - сообщила канцелярия Ривлина.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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В Израиле началась массовая вакцинация от COVID-19
Массовая вакцинация граждан началась в Израиле утром в воскресенье, на первом этапе прививку получают медицинские работники, студенты медвузов и сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти, которые пытаются таким образом подать пример гражданам страны. Первым из граждан еврейского государства накануне вечером прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в медицинском центре Шиба в Тель-А-Шомер, мероприятие транслировалось в прямом эфире каналами израильского телевидения.
Президент Ривлин, которому в сентябре исполнился 81 год, поблагодарил медицинских работников, на которых легла особая нагрузка в период пандемии, и призвал граждан отбросить сомнения в эффективности прививок и пройти вакцинацию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19
"Обеспокоенность людей обоснована, но важно помнить, что вакцины... прошли строгие проверки и были одобрены как Управлением США по контролю за продуктами и лекарствами, так и Министерством здравоохранения Израиля. Это серьезные организации, ориентирами для которых являются ценность человеческой жизни, доверие и точность. Мы можем им доверять", - сказал Ривлин.
В начале декабря первая партия вакцин от COVID компании Pfizer была доставлена в Израиль. Нетаньяху заявил, что Израиль подписал контракт на поставку данной вакцины для 4 миллионов граждан. В июле Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины. Позже подобное соглашение было подписано еще с несколькими компаниями.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаРеувен РивлинБиньямин НетаньяхуСШАВ миреКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Израиль
 
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