https://ria.ru/20201228/allergiya-1591310999.html
В Греции зафиксировали аллергическую реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech
В Греции зафиксировали аллергическую реакцию на вакцину Pfizer и BioNTech
Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-28T22:41
2020-12-28T22:41
2020-12-28T22:41
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АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге в минздраве в понедельник вечером.В воскресенье в Греции началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Для прививок используется вакцина компании Pfizer – единственная одобренная властями Евросоюза. В Греции кампанию вакцинации назвали "Операция свобода"."По состоянию на 16.00 сегодня в пяти больницах Афин были вакцинированы 471 человек. Сообщалось о случае нетяжелой аллергической реакции, с которой успешно справились", - сказал Фемистоклеус, отметив, что он намерен предоставлять журналистам подробную информацию с абсолютной гласностью.Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США CDC, а также авторитетного аллергологического и иммунологического общества Греции, аллергии на вакцины встречаются крайне редко."На миллион доз приходится 1,3 случая. Подобно распространенным аллергиям, которые у всех нас есть в окружающей среде, таким как аллергия на продукты питания, лекарства, различные аллергены, такие как порошок или даже токсины перепончатокрылых, как укусы осы или пчелы, у всех нас они были в нашей истории или что-то подобное, эти аллергические реакции не являются противопоказанием к вакцинации", - сказала она.Она сообщила, что в каждом центре вакцинации есть препарат для немедленного лечения любой, даже легкой аллергической реакции, а также возможность более серьезной реакции с введением адреналина.Теодориду призвала население не слушать "ложные, вводящие в заблуждение новости, которые не проходят через фильтр научных знаний"."План "Свобода" имеет символом щит и шприц с вакциной посередине. Потому что вакцина действительно будет нашим щитом от вируса и нашим главным оружием, чтобы избежать пандемии, которая перевернула нашу повседневную жизнь", - сказала председатель комитета по вакцинации.Фемистоклеус сообщил, что во вторник вакцинация продолжится в пяти больницах Аттики и начнется в четырех больницах регионов – в Ларисе, Салониках, Янине и Патрах.Греция получила в первой партии 9750 доз вакцины, сказал генсекретарь."Завтра, 29 декабря, мы получил первую большую партию вакцины Pfizer из 83 850 доз, она будет размещена в пяти центральных точках хранения, откуда будет идти распределение в центры вакцинации больниц", - сказал Фемистоклеус.Затем крупные партии вакцины поступят в январе, феврале и марте. До конца марта Греция получит 1,255 миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил он.Он сообщил также, что к ним вскоре будут добавлены поставки вакцины Moderna."Moderna, как ожидается, будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 6 января", - сказал генсекретарь.Греция в первом квартале 2021 года рассчитывает получить 240 000 доз вакцины Moderna.В дальнейшем ожидаются поставки вакцины AstraZeneca, а затем Sanofi, Johnson & Johnson και CureVac.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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евросоюз, pfizer, inc., греция, сша, в мире
АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости.
Один случай аллергической реакции на вакцину Pfizer/ BioNTech отмечен в Греции
, сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге в минздраве в понедельник вечером.
В воскресенье в Греции началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Для прививок используется вакцина компании Pfizer – единственная одобренная властями Евросоюза
. В Греции кампанию вакцинации назвали "Операция свобода".
"По состоянию на 16.00 сегодня в пяти больницах Афин
были вакцинированы 471 человек. Сообщалось о случае нетяжелой аллергической реакции, с которой успешно справились", - сказал Фемистоклеус, отметив, что он намерен предоставлять журналистам подробную информацию с абсолютной гласностью.
Председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду сказала, что, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США
CDC, а также авторитетного аллергологического и иммунологического общества Греции, аллергии на вакцины встречаются крайне редко.
"На миллион доз приходится 1,3 случая. Подобно распространенным аллергиям, которые у всех нас есть в окружающей среде, таким как аллергия на продукты питания, лекарства, различные аллергены, такие как порошок или даже токсины перепончатокрылых, как укусы осы или пчелы, у всех нас они были в нашей истории или что-то подобное, эти аллергические реакции не являются противопоказанием к вакцинации", - сказала она.
Она сообщила, что в каждом центре вакцинации есть препарат для немедленного лечения любой, даже легкой аллергической реакции, а также возможность более серьезной реакции с введением адреналина.
Теодориду призвала население не слушать "ложные, вводящие в заблуждение новости, которые не проходят через фильтр научных знаний".
"План "Свобода" имеет символом щит и шприц с вакциной посередине. Потому что вакцина действительно будет нашим щитом от вируса и нашим главным оружием, чтобы избежать пандемии, которая перевернула нашу повседневную жизнь", - сказала председатель комитета по вакцинации.
Фемистоклеус сообщил, что во вторник вакцинация продолжится в пяти больницах Аттики
и начнется в четырех больницах регионов – в Ларисе, Салониках
, Янине
и Патрах
.
Греция получила в первой партии 9750 доз вакцины, сказал генсекретарь.
"Завтра, 29 декабря, мы получил первую большую партию вакцины Pfizer из 83 850 доз, она будет размещена в пяти центральных точках хранения, откуда будет идти распределение в центры вакцинации больниц", - сказал Фемистоклеус.
Затем крупные партии вакцины поступят в январе, феврале и марте. До конца марта Греция получит 1,255 миллиона доз вакцины Pfizer, сообщил он.
Он сообщил также, что к ним вскоре будут добавлены поставки вакцины Moderna.
"Moderna, как ожидается, будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам 6 января", - сказал генсекретарь.
Греция в первом квартале 2021 года рассчитывает получить 240 000 доз вакцины Moderna.
В дальнейшем ожидаются поставки вакцины AstraZeneca
, а затем Sanofi
, Johnson & Johnson
και CureVac.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.