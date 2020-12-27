https://ria.ru/20201227/babish-1591100255.html

Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса

Чешский премьер первым в стране привился от коронавируса

В воскресенье в Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (10.00 мск) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей... РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-27T10:18

2020-12-27T10:18

2020-12-27T10:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей бабиш

милош земан

чехия

в мире

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ПРАГА, 27 дек – РИА Новости. В воскресенье в Чехии началась вакцинация от коронавируса, первым в 8.00 (10.00 мск) в пражском Центральном военном госпитале прививку получил премьер Андрей Бабиш, процедура транслировалась в прямом эфире по Чешскому ТВ.Одновременно с премьером была сделана прививка от COVID-19 главе минздрава Яну Блатны, но это произошло в больнице города Брно, на юго-востоке республики. Именно в эту больницу днем ранее поступила первая партия вакцины, созданная совместно компаниями Pfizer и Biontech. Партия состояла из 9750 доз, которые были распределены между четырьмя больницами Праги и Брно. Поступление следующей партии ожидается в ближайшее время.В конце декабря и январе 2021 года вакцинация будет сделана медикам, непосредственно работающим с зараженными коронавирусом, а также пожилым пациентам больниц и домов престарелых и работникам стратегической инфраструктуры - пожарным, военнослужащим, сотрудникам АЭС. С февраля начнется массовая, бесплатная и добровольная вакцинация населения, на первом этапе предпочтение будет отдано людям старшего возраста.В субботу президент республики Милош Земан в своем рождественском телеобращении также призвал соотечественников обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.По данным минздрава, в первом квартале 2021 года планируется сделать прививки 1,1 миллиону человек. В целом процесс вакцинации растянется на весь 2021 год.В последний перед рождественским праздником полный рабочий день, в среду, в стране было выявлено 14 054 новых больных COVID-19, что на 5,7 тысячи случаев больше, чем в тот же день неделю назад и на 3,2 тысячи больше, чем за вторник. В праздничные и выходные дни тестов проводится намного меньше, чем в будни.В связи с усложнением эпидемиологической ситуации правительство с 27 декабря ужесточило предупредительные меры против распространения коронавируса. С воскресенья закрыты все магазины (кроме продовольственных, бытовых товаров и аптек) и службы быта. Ранее, с 18 декабря, в республике были закрыты заведения общепита, гостиницы, учреждения культуры, спорткомплексы и другие общественные центры.Кроме того, максимально ограничено передвижение граждан, они могут собираться группами не более двух человек (за исключением членов одной семьи). Комендантский час с 27 декабря действует с 21.00 до 05.00 (ранее с 23.00 до 05.00).Во вторник парламент по просьбе правительства продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 22 января 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201227/shtamm-1591086798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/vaktsina-1591098589.html

https://ria.ru/20201227/simptomy-1591085064.html

чехия

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коронавирус covid-19, андрей бабиш, милош земан, чехия, в мире