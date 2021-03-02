https://ria.ru/20210302/zelenskiy-1599600704.html

Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Зеленский сделал прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) вместе с украинскими силовиками на линии... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:43

2021-03-02T14:43

2021-03-02T18:31

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привился от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе."Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал Зеленский в твиттере во вторник.Самолет с 500 тысячами доз препарата для профилактики коронавируса Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев из Индии утром 23 февраля. На следующий день в стране началась вакцинация. Сейчас на Украине привились более 4,9 тысячи человек.Вакцина от компании AstraZeneca создана в сотрудничестве с Оксфордским университетом на платформе аденовируса шимпанзе. Первые испытания показали эффективность более 60 процентов, после чего компания провела новые тесты.После начала вакцинации на Украине стали сообщать о побочных эффектах от препарата. Сегодня в Одессе 60 медработников пожаловались на повышение температуры и ухудшение самочувствия после процедуры. Как рассказала директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко, изначально предполагалось, что в город поступит вакцина Pfizer/BioNTech. Ей согласились привиться почти 500 медиков из больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако после того как на Украину доставили препарат от AstraZeneca, люди стали отказываться от процедуры.Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал индийский аналог вакцины Covishield, которым прививают его соотечественников. По его словам, этот препарат доставили в страну "из-за коррупции и профнепригодности"..

https://ria.ru/20210302/slovakiya-1599597832.html

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донбасс, astrazeneca , владимир зеленский, украина, в мире