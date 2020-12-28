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Президент Кипра сделал прививку от коронавируса

Президент Кипра сделал прививку от коронавируса

Президент Кипра Никос Анастасиадис привился вакциной Pfizer/ BioNTech от коронавируса. Фотографию 74-летний президент разместил в Twitter. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T12:39

2020-12-28T12:39

2020-12-28T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

никос анастасиадис

здоровье - общество

кипр

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АФИНЫ, 28 дек - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис привился вакциной Pfizer/ BioNTech от коронавируса. Фотографию 74-летний президент разместил в Twitter."Подарок научного сообщества, вакцина против COVID-19, дает нам не только надежду, но и право на жизнь. Однако до окончательной победы еще далеко. Поэтому обращаюсь ко всем: еще немного терпения, и у нас все получится", - заявил президент журналистам после выхода из медцентра.Он назвал вакцину "даром жизни". Анастасидаис сказал, что начался обратный отсчет времени, который в конечном итоге приведет к поражению "невидимого врага".Он призвал граждан продолжать соблюдать меры гигиены, соблюдать меры, которые "при большом недовольстве, с большой болью" принимает правительство."Я знаю, как сильно люди страдают, я знаю, как сильно они чувствуют, что их свободы где-то нарушаются, я это чувствую. В то же время я хочу обратиться к тем, у кого есть сомнения или опасения по поводу вакцины. Нет болезни, которую не лечат лекарствами, или болезни, которую не лечат вакциной", - сказал президент.Он сказал, что каждый имеет право верить в то, во что хочет, и свободно решать, вакцинироваться ему или нет."Я надеюсь, чтобы это были последние дни, последние месяцы испытаний. 2021 год должен стать началом новой, наконец, жизни или нового пути к настоящей жизни, какой мы жили столько лет", - сказал он.На вопрос, были ли отправлены вакцины общине киприотов-турок, президент Кипра сказал, что распоряжение было охватить все население Республики Кипр, будь то киприоты-греки или киприоты-турки."Технический комитет по вопросам здравоохранения проводит консультации. Это вопрос необходимой инфраструктуры, которая должна быть и в оккупированной части нашей страны, чтобы киприоты-турки могли быть снабжены соответствующими вакцинами", - сказал Анастасиадис.Первая партия вакцины на Кипр была доставлена в субботу, вакцинация началась в воскресенье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201226/moderna-1591018582.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, никос анастасиадис, здоровье - общество, кипр, в мире