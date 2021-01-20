https://ria.ru/20210120/zeman-1593893067.html

Президент Чехии привился от коронавируса

Президент Чехии привился от коронавируса

Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса, сообщил в Twitter его... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:37

2021-01-20T18:37

2021-01-20T18:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

йиржи овчачек

милош земан

здоровье - общество

чехия

прага

в мире

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек."Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. В течение следующих двух дней президент республики пройдет в ЦВГ плановое комплексное медобследование", - написал пресс-секретарь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593609583.html

чехия

прага

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2021

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коронавирус covid-19, йиржи овчачек, милош земан, здоровье - общество, чехия, прага, в мире