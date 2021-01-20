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Президент Чехии привился от коронавируса
Президент Чехии привился от коронавируса
Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса, сообщил в Twitter его... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:37
2021-01-20T18:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
йиржи овчачек
милош земан
здоровье - общество
чехия
прага
в мире
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек."Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. В течение следующих двух дней президент республики пройдет в ЦВГ плановое комплексное медобследование", - написал пресс-секретарь.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, йиржи овчачек, милош земан, здоровье - общество, чехия, прага, в мире

Президент Чехии привился от коронавируса

18:37 20.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Чешскому президенту Милошу Земану в среду в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге была сделана прививка от коронавируса, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
"Президенту республики в Центральном военном госпитале в Праге была сделана первая прививка вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19. В течение следующих двух дней президент республики пройдет в ЦВГ плановое комплексное медобследование", - написал пресс-секретарь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Йиржи ОвчачекМилош ЗеманЗдоровье - ОбществоЧехияПрагаВ мире
 
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