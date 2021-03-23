https://ria.ru/20210323/putin-1602552115.html

Путин сделал прививку от COVID-19

Путин сделал прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-23T21:02

2021-03-23T21:02

2021-03-24T01:42

дмитрий песков

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html

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2021

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