https://ria.ru/20210323/putin-1602552115.html
Путин сделал прививку от COVID-19
Путин сделал прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T21:02
2021-03-23T21:02
2021-03-24T01:42
дмитрий песков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html
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