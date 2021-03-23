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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/putin-1602552115.html
Путин сделал прививку от COVID-19
Путин сделал прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T21:02
2021-03-24T01:42
дмитрий песков
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20210323/privivka-1602457215.html
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дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин сделал прививку от COVID-19

21:02 23.03.2021 (обновлено: 01:42 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с общественностью Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам наращивания производства вакцин - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:45Распространение коронавируса
Кремль объяснил, почему Путин не будет делать прививку публично
 
Распространение коронавирусаДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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