https://ria.ru/20210109/elizaveta-1592411382.html

Елизавета II привилась от COVID-19

Елизавета II привилась от COVID-19

Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:07

2021-01-09T18:07

2021-01-09T18:16

astrazeneca

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

королева елизавета ii

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156004/27/1560042745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c9e1f007786356b50af49292e7c932dd.jpg

ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец.Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , коронавирус covid-19, королева елизавета ii, великобритания, в мире