Елизавета II привилась от COVID-19
18:07 09.01.2021 (обновлено: 18:16 09.01.2021)
© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
© AP Photo / Steve Parsons
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец.
"Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", - говорится в заявлении.
Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.
Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.
Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус