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Елизавета II привилась от COVID-19
Елизавета II привилась от COVID-19
Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T18:07
2021-01-09T18:16
astrazeneca
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
королева елизавета ii
великобритания
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец.Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.
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astrazeneca , коронавирус covid-19, королева елизавета ii, великобритания, в мире

Елизавета II привилась от COVID-19

18:07 09.01.2021 (обновлено: 18:16 09.01.2021)
 
© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Steve Parsons
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", - говорится в заявлении.

Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.
Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.
Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится бесплатно. К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев.
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Распространение нового коронавирусаAstraZenecaКоронавирус COVID-19Королева Елизавета IIВеликобританияВ мире
 
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