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Эрдоган сделал вторую прививку от коронавируса
Эрдоган сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что привился второй дозой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T15:45
2021-02-11T15:45
2021-02-11T15:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что привился второй дозой вакцины от коронавируса.Эрдоган получил первую дозу вакцины СoronaVac в середине января, после чего сообщил, что чувствует себя хорошо.Начавшаяся в январе в Турции вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и пожилые, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Первую дозу вакцины получили около 2,8 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире