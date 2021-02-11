https://ria.ru/20210211/vaktsinatsiya-1597001828.html

Эрдоган сделал вторую прививку от коронавируса

Эрдоган сделал вторую прививку от коронавируса

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что привился второй дозой вакцины от коронавируса. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T15:45

2021-02-11T15:45

2021-02-11T15:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что привился второй дозой вакцины от коронавируса.Эрдоган получил первую дозу вакцины СoronaVac в середине января, после чего сообщил, что чувствует себя хорошо.Начавшаяся в январе в Турции вакцинация от коронавируса вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac пройдет в четыре этапа. Сначала вакцину получают медики и пожилые, на первом этапе вакцинацией будут охвачены около 9 миллионов человек. Первую дозу вакцины получили около 2,8 миллиона человек.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире