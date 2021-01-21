Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
19:53 21.01.2021 (обновлено: 21:00 21.01.2021)
© Фото : пресс-служба администрации президента АргентиныПрезидент Аргентины Альберто Фернандес привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
© Фото : пресс-служба администрации президента Аргентины
МЕХИКО, 21 янв — РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишут местные СМИ со ссылкой на аппарат главы государства.
"Президент вакцинировался сегодня утром в больнице Посадас", — сообщило издание Razon в Twitter.
Сам 61-летний Фернандес в Twitter поблагодарил Центр имени Гамалеи за научную работу.
"Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Благодарю <...> тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны <...>. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Сделаем это", — написал он.
Накануне аргентинский регулятор одобрил применение "Спутник V" для людей старше 60 лет. До этого — так как соответствующее разрешение отсутствовало — прививку делали лишь медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав одобрил его еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.
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