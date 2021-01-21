https://ria.ru/20210121/fernandes-1594069811.html

Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Президент Аргентины привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишут местные СМИ со ссылкой на аппарат главы... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:53

2021-01-21T19:53

2021-01-21T21:00

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

коронавирусы

аргентина

в мире

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МЕХИКО, 21 янв — РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишут местные СМИ со ссылкой на аппарат главы государства."Президент вакцинировался сегодня утром в больнице Посадас", — сообщило издание Razon в Twitter.Сам 61-летний Фернандес в Twitter поблагодарил Центр имени Гамалеи за научную работу."Сегодня я привился вакциной "Спутник V". Благодарю <...> тех, кто работал для доставки этой вакцины, и весь медицинский персонал нашей страны <...>. Вакцинация способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Сделаем это", — написал он.Накануне аргентинский регулятор одобрил применение "Спутник V" для людей старше 60 лет. До этого — так как соответствующее разрешение отсутствовало — прививку делали лишь медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Российский Минздрав одобрил его еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян."Спутник V" уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении и Белоруссии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsinatsiya-1593712904.html

аргентина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, в мире