https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

стало известно о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей. По... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:21

2021-03-10T15:21

2021-03-10T15:22

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взятка

справки

происшествия

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202110 марта стало известно о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей. По предварительным данным, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков с марта 2020 года по февраль 2021 года неоднократно брали "от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах". Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования. Против Коваленко, Туюнчекова и глав фирм-взяткодателей возбудили несколько уголовных дел. 202018 ноября по итогам обысков и допросов был задержан заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Вместе с ним также были задержаны его первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО "Оборонспецресурс" Максим Ан. По версии следствия, в 2013-2019 годы они организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Апробирование массовой вырубки леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома и т.п.) на территории воинских частей по фальсифицированным документам началось в Западном военном округе в 2014 году. Ущерб от действий фигурантов составит более 4 миллиардов рублей. Обвиняемые свою вину признают только частично.19 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Дмитрия Куракина и двух его предполагаемых сообщников. Только по обвинению во взятках Куракину грозит до 15 лет лишения свободы. Ущерб от коррупции, которая вменяется Куракину, составил почти три миллиарда рублей. 18 сентября стало известно, что Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти девять лет получила в виде зарплаты более трех миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. 20 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. 29 апреля был задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области –директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин. 9 декабря 2020 года ему предъявлено окончательное обвинение в совершении пяти коррупционных преступлений: один эпизод статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и четыре по статье "получение взятки". По версии следствия, в 2018-2019 годах Сергей Пугин, являвшийся куратором агропромышленного комплекса Курганской области, сговорившись с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также его заместителем Вячеславом Розниным, организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт". Компания была подрядчиком строительства объектов в Шадринском районе в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Следствие считает, что чиновники, достоверно зная, что работы не завершены, часть оборудования не поставлена и объекты не готовы к сдаче, приняли и оплатили строительство "в целях создания видимости полного и своевременного освоения средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета". Всего подрядчику по фиктивным актам перечислили 18 миллионов рублей, из которых 15 миллионов похитило руководство компании. При этом объекты не были введены в эксплуатацию. Кроме того, за оказание общего покровительства подрядчику при выполнении муниципальных контрактов в рамках программы в 2015-2018 годах Сергей Пугин неоднократно получал взятки в размере от 50 до 500 тысяч рублей от коммерческого директора "Мультипласта" Михаила Третьякова. Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 700 тысяч рублей. С момента задержания обвиняемый находится в следственном изоляторе. 11 января 2021 года расследование уголовного дела было завершено, вскоре оно будет рассмотрено судом. 17 апреля был задержан исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков по подозрению в получении взятки.По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между учреждением Хакасии "Управление капитального строительства" и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку не менее чем в 12 миллионов рублей за покровительство фирме в решении вопроса по заключению контракта, приеме работ и своевременном перечислении денег за выполненные работы. Как отмечают в СК, 17 апреля 2020 года Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил от него взятку в два миллиона рублей. В отношении Новикова завели дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", максимальная санкция – лишение свободы на 15 лет. 3 апреля по подозрению в получении взяток были задержаны министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин и вице-губернатор Андрей Плитко.4 апреля Плитко был арестован, а Шургин был отправлен под домашний арест. По данным следствия, в 2018 году Плитко, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины. Плитко был задержан "при получении от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина части взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Следствием было установлено 20 фактов получения взяток на общую сумму не менее 10,5 миллиона рублей. Однако в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов – еще четыре факта получения взяток на сумму 2,9 миллиона рублей. 29 января 2021 года Кировский областной суд изменил меру пресечения Андрею Плитко с заключения под стражу на домашний арест. 6 февраля правоохранительные органы задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и заместителя директора по строительству бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт Петрозаводск" в рамках уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере). В тот же день Кайдалов был уволен с должности министра. 8 февраля он был арестован.В конце февраля 2021 года расследование дела было завершено и отправлено в суд. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора бюджетного учреждения "Аэропорт Петрозаводск" Игорем Волчеком (приговором суда признан виновным в указанных преступлениях и приговорен к четырем годам колонии строгого режима) получили взятку в виде 800 тысяч рублей в качестве первой части от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, а также взятку в сумме один миллион рублей в качестве первой части от трех миллионов рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Кайдалов не признает свою вину в отличие от Игоря Волчека. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 20197 ноября 2019 года был задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. 8 ноября он был заключен под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями на 14 миллионов рублей. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года он подписал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 миллионов рублей. 11 ноября он был уволен с должности в связи с утратой доверия. 25 ноября 2019 года было возбуждено второе уголовное за взятку автомобилем Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 миллиона рублей. После этого было возбуждено еще четыре уголовных дела: по подозрению в злоупотреблении полномочиями на 1,7 миллиона рублей при строительстве детской больницы, о получении взятки в размере 34 миллионов рублей, о получении взятки в размере 15,5 миллиона рублей, о покушении на получение взятки. 3 февраля 2021 года против Когарлыцкого было возбуждено седьмое уголовное дело. По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере одного миллиона рублей за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства – многоэтажного офисного здания с автомойкой. Только по подозрению в превышении должностных полномочий ему грозит до семи лет колонии. 2018В декабре 2018 года был задержан заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. В январе 2019 года его отстранили от работы, а в мае уволили с должности вице-премьера – министра экономического развития, промышленности и торговли. По данным следствия, Аврелькин совершил хищение из бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства. При этом чиновник, злоупотребляя своим должностным положением, необоснованно предоставил имущественную выгоду этим коммерческим организациям. Общий ущерб превысил 23,8 миллиона рублей, который был возмещен в ходе предварительного следствия. В феврале 2020 года Владимир Аврелькин был осужден на 4,5 года колонии общего режима. В рамках второго уголовного дела Владимир Аврелькин был обвинен в получении взятки и мошенничестве. По данным следствия, с ноября по декабрь 2017 года, будучи главой Минэкономразвития Чувашии, Аврелькин получил два миллиона рублей через трех посредников от владельца фирмы "Стройсфера" Авага Ханеданяна. Тому потребовалась помощь в получении субсидии на возмещение части затрат на уплату аванса при заключении договора лизинга в рамках программы экономического развития города Канаш. В ноябре 2018 года Аврелькин получил от предпринимателя еще один миллион рублей за общее покровительство и хорошее к нему отношение со стороны руководства региона. При этом в обоих случаях Аврелькин фактически не собирался выполнять свои договоренности, уточнили в надзорном органе. Преступления, совершенные экс-министром, были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении Ханеданяна, которого подозревают в даче взятки и мошенничестве на сумму 12,5 миллиона рублей. В октябре 2020 года Ленинский райсуд Чебоксар приговорил Аврелькина к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей. По приговору суда экс-чиновник также на шесть лет лишен права занимать руководящие должности на государственной службе. 2017В начале июня вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько стала фигурантом уголовного дела о получении взяток. По версии следствия, она получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей за содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели. Главное следственное управление СКР, возбудившее уголовное дело, ходатайствовало об аресте подозреваемой. Прокурор выступил против ареста Мазанько, указав на ее серьезное заболевание – рак. Суд отправил чиновницу под домашний арест.1 ноября суд отстранил Елену Мазанько от должности подозреваемую во взяточничестве вице-губернатора региона по земельным вопросам. В мае 2020 года стало известно, что суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Мазанько. Сообщалось, что процесс по ее делу будет идти в закрытом режиме в Ленинском районном суде. 4 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии Александра Соловьева. Президент РФ Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия. В этот же день он был заключен под стражу. Соловьев обвинялся в получении более 139 миллионов рублей в качестве взятки. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил взятки от представителей компаний, строивших мосты у города Камбарки. Как считают в СК РФ, экс-глава Удмуртии за это должен был обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка. В августе он был переведен под домашний арест. В декабре расследование по уголовному делу было завершено. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил экс-главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы со штрафом в 275 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток более чем на 139 миллионов рублей. Изначально Соловьев признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что дал признательные показания под давлением. 201623 декабря стало известно, что в Йошкар-Оле была задержана министр государственного имущества Марий Эл Наталья Хайруллова. Ей было предъявлено обвинение в получении взяток. Вместе с Хайрулловой были задержаны и два ее сына Роберт и Руслан Хайрулловы, которые обвинялись в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Хайруллова вместе с сыновьями в течение 2016 года подыскивала в среде владельцев строительных организаций покупателя земельного участка в Йошкар-Оле, который находился в собственности акционерного общества, всеми акциями которого владеет Республика Марий Эл. В качестве обязательного условия обвиняемые выдвигали требования, согласно с которыми часть денег в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей должна поступить по договору на счет акционерного общества, а большая часть в размере около 15 миллионов рублей передана им наличными. Под контролем оперативников состоялись встречи сыновей Хайрулловой с потенциальным покупателем. Они договорились, что взятка будет передана тремя платежами. Передача первого платежа в размере трех миллионов рублей прошла после подписания договора купли-продажи земельного участка. Согласуя свои действия с сыновьями, Хайруллова, осведомленная о деталях переговоров, подписала 21 декабря 2016 года распоряжение, одобрив сделку по реализации земельного участка. После получения на следующий день в Йошкар-Оле первой части взятки ее сыновья, а также сама Хайруллова были задержаны. 21 сентября 2017 года расследование было завершено, а дело передано в суд.24 апреля 2018 года Городской суд Йошкар-Олы приговорил Наталию Хайруллову к шести годам колонии и штрафу в размере 13 миллионов рублей, а ее сыновей – к пяти годам колонии строгого режима.Прокуратура Марий Эл обратилась в Верховный суд с апелляцией на решение городского суда. 5 июля 2018 года Верховный суд Марий Эл пересмотрел решение Йошкар-Олинского суда по делу Хайрулловой. Штраф был увеличен с 13 до 26 миллионов рублей. 15 ноября главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ было возбуждено уголовное дело в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева. В тот же день он был освобожден от должности в связи с утратой доверия. Алексею Улюкаеву были предъявлены обвинения в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. По версии следствия, полученная экс-министром взятка была выплачена за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллионов рублей. В качестве дополнительного наказания суд запретил Алексею Улюкаеву после освобождения восемь лет работать на госслужбе. Защита обжаловала приговор. В начале апреля 2018 года Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. 31 мая 2018 года стало известно, что экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева направили в колонию. 25 октября по подозрению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями был задержан министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев. По данным следствия, он получил 8,4 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за способствование в получении и гарантированной оплате контракта на строительство обхода Чусового стоимостью более двух миллиардов рублей. Взятка была замаскирована под выкуп квартиры в Тюмени, принадлежащей семье министра. Цена сделки по продаже недвижимости составила 28 миллионов рублей. 29 мая 2019 года Ленинский суд Перми признал Алмаза Закиева виновным и назначил наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 24 июня следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержали губернатора Кировской области Никиту Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть шестая статьи 290 УК РФ).28 июля президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия.Белых вменяли два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях – за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. В мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения. В ноябре защита Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, но суд жалобу отклонил. Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области. 12 ноября 2020 года стало известно, что Никита Белых подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы на принудительные работы. Позднее ходатайство было отозвано. В феврале в Хабаровском крае было начато преследование трех чиновников, подозреваемых во взяточничестве, мошенничестве и препятствовании бизнесу. По версии следствия, подтвержденной в суде, заместитель губернатора Хабаровского края Сергей Игнатович и министр строительства региона Андрей Скоморохов препятствовали победе строительного ООО "Исида" в борьбе за госконтракт на возведение краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре. Федеральный инспектор по Хабаровскому краю Виталий Лукьянчук получил через замгубернатора взятку в виде ремонта служебной квартиры и ее оснащения бытовой техникой и мебелью на 3,4 миллиона рублей за содействие в заключении ООО "СФ "Инфра" госконтракта на строительство объекта здравоохранения в одном из поселков Солнечного района региона. Кроме того, он в 2014–2016 годах представил фиктивные сведения о приобретении авиабилетов для командировки на собственные деньги. В результате ему было незаконно перечислено из бюджета средств свыше одного миллиона рублей. Помимо этого Сергей Игнатович, вопреки установленному законом запрету, в 2015 году участвовал в предпринимательской деятельности ООО "СФ "Инфра" и предоставлял данной организации преимущества и покровительство. По данным следствия, оба региональных чиновника при запросе предложений на заключение госконтракта на возведение краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре потребовали от директора "Исиды" отказаться от участия в тендере в пользу "Инфры".18 марта 2019 года суд в Хабаровске приговорил Сергея Игнатовича к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 6,5 миллиона рублей, Андрея Скоморохова – к двум годам условного срока, а Виталия Лукьянчука – к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 6,5 миллиона рублей. Всем осужденным было запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в органах власти. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взятка, справки, происшествия