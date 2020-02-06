Глава Карелии уволит задержанного по делу о взятке министра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению во взятке, будет уволен сегодняшним днем, заявил глава региона Артур Парфенчиков

"Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов. Алексей Кайдалов будет уволен – соответствующий указ подпишу сегодня", - говорится в сообщении Артура Парфенчикова, распространенном его пресс-службой.

Как отметила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов был приглашен работать в правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов.

Ранее со ссылкой на СУ СК Карелии сообщалось, что заместитель директора по строительству бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск" и министр транспорта региона задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере.