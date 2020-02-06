Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T19:45+0300
https://ria.ru/20200206/1564369781.html
Глава Карелии уволит задержанного по делу о взятке министра
https://cdn23.img.ria.ru/images/148810/52/1488105237_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_64d1c25312b0fdb78b388254528fa5c3.jpg
РИА Новости

Глава Карелии уволит задержанного по делу о взятке министра

19:45 06.02.2020
433
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов, задержанный по подозрению во взятке, будет уволен сегодняшним днем, заявил глава региона Артур Парфенчиков.
"Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов. Алексей Кайдалов будет уволен – соответствующий указ подпишу сегодня", - говорится в сообщении Артура Парфенчикова, распространенном его пресс-службой.
Как отметила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, Алексей Кайдалов был приглашен работать в правительство Карелии на должность министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи в 2018 году по рекомендации коллег. До этого момента Артур Парфенчиков не был с ним лично знаком. Ранее Алексей Кайдалов работал в администрации Санкт-Петербурга и был вице-губернатором Ненецкого автономного округа. В Карелию был приглашен как специалист для решения вопросов развития авиасообщения и строительства сложных инфраструктурных объектов.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:09
Следователя в Москве поймали на взятке в 4,3 миллиона рублей
Ранее со ссылкой на СУ СК Карелии сообщалось, что заместитель директора по строительству бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск" и министр транспорта региона задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере.
По версии следствия, в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года замдиректора аэропорта, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, получили от представителей коммерческой организации взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
700010
Обсудить 0
Следственный комитет РФАртур ПарфенчиковКарелияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Карелии завели дело о взятке на замдиректора аэропорта Петрозаводск
Молоток в зале судебных заседаний
В Карелии из зала суда удалили кормившую ребенка женщину
В Фурмановском районе Ивановской области произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. 6 февраля 2020
В Ивановской области грузовик протаранил на трассе четыре автомобиля
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сахалинского бизнесмена заочно арестовали за убийство
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Госдуме обсудили вопрос отказа депутатов от услуг "Аэрофлота"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Карелии задержали министра и директора аэропорта, сообщил источник
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп допустил возможность повторной попытки импичмента
Фармакологические препараты
В Москве выявили нарушения оборота онкологических препаратов
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента
Разлив нефти
В Канаде опрокинулся перевозивший нефть поезд
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф оценил потребность России в специалистах цифровых технологий
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Лента новостейМолния