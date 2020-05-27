В деле бывшего вице-губернатора Кировской области выросла сумма взяток

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Еще четыре факта взяток на сумму 2,9 миллиона рублей установлено в ходе расследования дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее следствием было установлено 20 фактов получения взяток от индивидуальных предпринимателей Кировской области на общую сумму не менее 10,5 миллионов рублей. Плитко предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере) и двум преступлениям, предусмотренным частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Другим фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, также были предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений.

"В ходе расследования уголовного дела установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Так, по версии следствия, в 2019 году они неоднократно получали взятки в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины. К настоящему моменту выявлены еще 4 факта получения взяток на общую сумму 2 миллиона 900 тысяч рублей", - говорится в релизе.

Плитко был задержан 3 апреля при получении от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина части взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Плитко был помещен под стражу, Шургин – под домашний арест. Губернатор Кировской области Игорь Васильев 6 апреля подписал указы об их увольнении.