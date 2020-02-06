В Карелии завели дело о взятке на замдиректора аэропорта Петрозаводск

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" в . Следователи возбудили уголовное дело о взятке в отношении замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск" в Карелии , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и директора аэропорта "Петрозаводск", им в настоящее время числится Алексей Николаев. Позже следственный комитет Карелии подтвердил задержание министра транспорта региона и заместителя директора по строительству бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт Петрозаводск" в рамках уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере).

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству бюджетного учреждения Республики Карелия "Аэропорт "Петрозаводск", подозреваемого в совершении преступления ... "получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый в сговоре с министром транспорта и связи Республики Карелия получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тысяч рублей за помощь в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату работ.

По данным пресс-службы СУСК Карелии, подозреваемые задержаны, в ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. "Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия", - добавили в пресс-службе ведомства.