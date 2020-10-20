https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html

Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T08:50

2020-10-20T08:50

2020-10-20T08:59

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

красноармейский район

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили от должности по обвинению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги, и назначил новым главой минтранса Алексея Петаева, сообщила пресс-служба главы региона.По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти 9 лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.В пресс-службе губернатора отметили, что новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона со вторника назначен Алексей Петаев, ранее возглавлявший Красноармейский район области.Ранее прокуратура после проверки внесла губернатору представление по факту конфликта интересов в деятельности Зайцева и длительного бездействия по этому вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства. После этого пресс-служба главы региона заявила, что Радаев назначил служебную проверку в отношении Зайцева.Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.

https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html

https://ria.ru/20201008/vzyatka-1578775801.html

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саратовская область

красноармейский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, красноармейский район, происшествия