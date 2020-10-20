Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку
08:50 20.10.2020 (обновлено: 08:59 20.10.2020)
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиМинистр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили от должности по обвинению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги, и назначил новым главой минтранса Алексея Петаева, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти 9 лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
14 октября, 12:09Экс-глава Удмуртии Соловьев получил десять лет колонии за взятки
"В соответствии с постановлением губернатора области с 19 октября Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя, на основании пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора отметили, что новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона со вторника назначен Алексей Петаев, ранее возглавлявший Красноармейский район области.
Ранее прокуратура после проверки внесла губернатору представление по факту конфликта интересов в деятельности Зайцева и длительного бездействия по этому вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства. После этого пресс-служба главы региона заявила, что Радаев назначил служебную проверку в отношении Зайцева.
Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.