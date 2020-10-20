Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html
Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T08:50
2020-10-20T08:59
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
красноармейский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580584438_0:0:820:461_1400x0_80_0_0_a4256453a35d258806afed9d750e25f9.jpg
<strong>САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили от должности по обвинению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги, и назначил новым главой минтранса Алексея Петаева, сообщила пресс-служба главы региона.По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти 9 лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.В пресс-службе губернатора отметили, что новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона со вторника назначен Алексей Петаев, ранее возглавлявший Красноармейский район области.Ранее прокуратура после проверки внесла губернатору представление по факту конфликта интересов в деятельности Зайцева и длительного бездействия по этому вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства. После этого пресс-служба главы региона заявила, что Радаев назначил служебную проверку в отношении Зайцева.Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.
https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html
https://ria.ru/20201008/vzyatka-1578775801.html
1
саратовская область
красноармейский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580584438_161:0:776:461_1400x0_80_0_0_8dc8cae0a2e617b3bc7e3a4987158b0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, красноармейский район, происшествия

Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку

08:50 20.10.2020 (обновлено: 08:59 20.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской областиМинистр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев
Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева, которого ранее отстранили от должности по обвинению в получении взяток при фиктивном трудоустройстве супруги, и назначил новым главой минтранса Алексея Петаева, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти 9 лет получила в виде зарплаты более 3 миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:09
Экс-глава Удмуртии Соловьев получил десять лет колонии за взятки
"В соответствии с постановлением губернатора области с 19 октября Алексей Васильевич Зайцев уволен с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области в связи с представлением неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, повлекшем утрату доверия к работнику со стороны работодателя, на основании пункта 7.1 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора отметили, что новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона со вторника назначен Алексей Петаев, ранее возглавлявший Красноармейский район области.
Ранее прокуратура после проверки внесла губернатору представление по факту конфликта интересов в деятельности Зайцева и длительного бездействия по этому вопросу со стороны органа профилактики коррупции регионального правительства. После этого пресс-служба главы региона заявила, что Радаев назначил служебную проверку в отношении Зайцева.
Зайцев занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 18 августа, до этого он в ранге первого замминистра исполнял обязанности главы этого ведомства после увольнения Николая Чурикова, покинувшего пост на фоне другой прокурорской проверки сообщения о возможной коррупции.
Мэр Челябинска Евгений Тефтелев - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 10:50
Экс-мэр Челябинска признал вину по делу о взятке в 2,5 миллиона рублей
 
Обсудить1
Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьКрасноармейский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Российский адмирал оценил опасность новых украинских военно-морских баз
01:40В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
01:30Обнаружена польза зеленого чая и кофе для людей с диабетом
01:26Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
01:10Глава МИД Армении приехал в Москву
00:58Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают изменение облика их городов
00:39Россиян предупредили о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
00:35Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
00:31Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
00:25Спецпосланник Трампа заявил о поддержке странами НАТО позиции США по ДСНВ
00:19В России стартуют предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:12Исследование показало, сколько подростков хотели бы стать самозанятыми
23:49Глава МВД Франции планирует провести переговоры с Колокольцевым
23:49Израиль заявил об ударе по инфраструктуре ХАМАС из-за пуска снаряда
23:45Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
23:39В Москве умерли еще 63 пациента с коронавирусом
23:38Власти Нью-Йорка готовятся к беспорядкам из-за президентских выборов
23:26Украина намерена закупать корабли для баз в Черном море
23:18В Калифорнии упал истребитель ВМС США
22:57"Нафтогаз" поддержал расширение санкций против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния