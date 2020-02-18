Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Бывший заместитель председателя кабинета министров Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар

По данным следствия, Аврелькин совершил хищение из бюджета Чувашии путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства. При этом обвиняемый, злоупотребляя своим должностным положением, необоснованно предоставил имущественную выгоду этим коммерческим организациям. Общий ущерб превысил 23,8 миллиона рублей, который был возмещен в ходе предварительного следствия. Гособвинение запрашивало для бывшего вице-премьера Чувашии 6,5 года колонии.

"Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено 3 года занимать определенные должности", - рассказали агентству в суде.