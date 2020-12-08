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Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
Ущерб от коррупции, которая вменяется зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину, составил почти 3 миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:11
2020-12-08T17:11
игорь краснов
дмитрий куракин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ущерб от коррупции, которая вменяется зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину, составил почти 3 миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ и МВД при содействии Минобороны вскрыла преступную группу, в которую входили чиновники оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций.Следствие полагает, что в 2013-2019 годы они организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.Басманный суд Москвы 19 ноября заключил в СИЗО Куракина по уголовному делу о взяточничестве. О статье "Злоупотребление полномочиями" ранее официально не сообщалось. Только по обвинению во взятках ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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игорь краснов, дмитрий куракин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина

17:11 08.12.2020
 
© Фото : mosreg.ruДмитрий Куракин
Дмитрий Куракин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : mosreg.ru
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ущерб от коррупции, которая вменяется зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину, составил почти 3 миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

"По материалам проверок возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). 19 ноября этого года по данному делу арестован заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, который в период совершения преступлений занимал должность директора департамента имущественных отношений Минобороны России", - сказал Краснов в интервью "Российской газете".

По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ и МВД при содействии Минобороны вскрыла преступную группу, в которую входили чиновники оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций.
Следствие полагает, что в 2013-2019 годы они организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.
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"Чтобы придать видимость законности, были подготовлены фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. В результате неправомерно осуществлены рубки с нанесением ущерба в размере около 3 миллиардов рублей", - пояснил Краснов.

Басманный суд Москвы 19 ноября заключил в СИЗО Куракина по уголовному делу о взяточничестве. О статье "Злоупотребление полномочиями" ранее официально не сообщалось. Только по обвинению во взятках ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
Игорь КрасновДмитрий КуракинГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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