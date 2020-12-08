https://ria.ru/20201208/kurakin-1588255844.html
Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
Ущерб от коррупции, которая вменяется зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину, составил почти 3 миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:11
2020-12-08T17:11
2020-12-08T17:11
игорь краснов
дмитрий куракин
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Ущерб от коррупции, которая вменяется зампреду правительства Подмосковья Дмитрию Куракину, составил почти 3 миллиарда рублей, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.По его словам, Генпрокуратура совместно с ФСБ и МВД при содействии Минобороны вскрыла преступную группу, в которую входили чиновники оборонного ведомства и некоторых подведомственных организаций.Следствие полагает, что в 2013-2019 годы они организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.Басманный суд Москвы 19 ноября заключил в СИЗО Куракина по уголовному делу о взяточничестве. О статье "Злоупотребление полномочиями" ранее официально не сообщалось. Только по обвинению во взятках ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201206/rosrybolovstvo-1587923644.html
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игорь краснов, дмитрий куракин, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия