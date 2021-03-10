https://ria.ru/20210310/zaderzhanie-1600562655.html

СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай

СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай

В СК подтвердили информацию о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, о чем ранее РИА Новости сообщил источник в местных силовых... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:15

2021-03-10T10:15

2021-03-10T11:07

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

происшествия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В СК подтвердили информацию о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, о чем ранее РИА Новости сообщил источник в местных силовых структурах. Его подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей.По предварительным данным, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков с марта 2020-го по февраль 2021 года неоднократно брали "от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах".Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.Против Коваленко, Туюнчекова и глав фирм-взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.Коваленко возглавил республиканский Минздрав в ноябре 2019 года, до этого был заместителем министра, а ранее работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района.В 2020-м в России по коррупционным статьям осудили более 500 чиновников, 18 процентов от общего числа осужденных за такие преступления получили реальные сроки, ущерб по стране составил более 63 миллиардов рублей. Самыми коррумпированными регионами в прокуратуре назвали Москву, Татарстан, Ставропольский край и Подмосковье.

https://ria.ru/20210302/korruptsiya-1599588718.html

республика алтай

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, происшествия