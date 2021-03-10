СК назвал причину задержания министра здравоохранения Республики Алтай
10:15 10.03.2021 (обновлено: 11:07 10.03.2021)
© Фото : пресс-служба Правительства Республики АлтайМинистр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко
© Фото : пресс-служба Правительства Республики Алтай
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В СК подтвердили информацию о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, о чем ранее РИА Новости сообщил источник в местных силовых структурах. Его подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей.
По предварительным данным, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков с марта 2020-го по февраль 2021 года неоднократно брали "от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах".
Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.
Против Коваленко, Туюнчекова и глав фирм-взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.
Коваленко возглавил республиканский Минздрав в ноябре 2019 года, до этого был заместителем министра, а ранее работал на различных должностях в ЦРБ и администрации Майминского района.
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