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2020-04-29T17:04
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СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
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РИА Новости

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

16:21 29.04.2020 (обновлено: 17:04 29.04.2020)
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© СК РФЗадержание бывшего первого вице-губернатора Курганской области Сергея Пугина
Задержание бывшего первого вице-губернатора Курганской области Сергея Пугина
© СК РФ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший первый вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин задержан за злоупотребления на 195 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следственно-оперативные действия прошли у Пугина в декабре 2019 года.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
Следователи установили, что обвиняемые для создания видимости своевременного освоения бюджета, выделенного Курганской области из федерального в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования подрядчиком по объектам строительства в двух селах, которые не были готовы к вводу в эксплуатацию, произвели их полную оплату.
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При этом строительство этих объектов не завершено, а федеральные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 миллионов рублей.
"По результатам проведенного комплекса следственных и оперативных действий 29 апреля Сергей Пугин задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Рознин и директор ООО "Мультипласт" Шумкий и другие соучастники преступления были задержаны ранее.
"В настоящее время следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Пугина меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в ходе расследования будет проверена причастность Пугина к другим коррупционным преступлениям.
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