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https://ria.ru/20201014/vzyatki-1579734247.html
Экс-глава Удмуртии Соловьев получил десять лет колонии за взятки
Завьяловский районный суд Удмуртии в среду приговорил экс-главу региона Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы со штрафом в 275 миллионов рублей за РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:09
2020-10-14T17:15
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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<strong>УФА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Завьяловский районный суд Удмуртии в среду приговорил экс-главу региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Solovev/" target="_blank" data-auto="true">Александра Соловьева</a> к десяти годам лишения свободы со штрафом в 275 миллионов рублей за взяточничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.Его признали виновным в получении взяток более чем на 139 миллионов рублей. Изначально 70-летний Соловьев признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что дал признательные показания под давлением.Приговор оглашали два дня — с понедельника. Приговора бывший губернатор дожидался под домашним арестом, хотя изначально его поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения.Впоследствии он заявлял, что признал вину из-за негодных условий для лечения в условиях СИЗО: "Следователи убедили меня, что единственная возможность получения нормального лечения — это подтвердить абсурдные обвинения. И я подчинился".Как уточняет СК России, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компаний, строящих мосты через реку Каму и реку Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей деньгами и еще доли в бизнесе на 2,7 миллиона рублей.В ходе расследования у бывшего губернатора арестовали более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, доли в бизнесе, а также 15 миллионов рублей и слитки золота. В дополнение к этому под арест попал жилой дом его родственников, как считает следствие, купленный на преступные доходы.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
https://ria.ru/20200926/vzyatka-1577805016.html
https://ria.ru/20201002/vzyatka-1578088032.html
И? Значит, по вашему приговор отбывать с семейном кругу в санатории. Я правильно понял?
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удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

Экс-глава Удмуртии Соловьев получил десять лет колонии за взятки

12:09 14.10.2020 (обновлено: 17:15 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 14 окт — РИА Новости. Завьяловский районный суд Удмуртии в среду приговорил экс-главу региона Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы со штрафом в 275 миллионов рублей за взяточничество, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.
Его признали виновным в получении взяток более чем на 139 миллионов рублей. Изначально 70-летний Соловьев признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что дал признательные показания под давлением.
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"Суд назначил Соловьеву наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и со штрафом в размере 275 миллионов рублей", — рассказали в пресс-службе.

Приговор оглашали два дня — с понедельника. Приговора бывший губернатор дожидался под домашним арестом, хотя изначально его поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения.
Впоследствии он заявлял, что признал вину из-за негодных условий для лечения в условиях СИЗО: "Следователи убедили меня, что единственная возможность получения нормального лечения — это подтвердить абсурдные обвинения. И я подчинился".
Как уточняет СК России, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компаний, строящих мосты через реку Каму и реку Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей деньгами и еще доли в бизнесе на 2,7 миллиона рублей.
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"За это Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", — добавляется в релизе.

В ходе расследования у бывшего губернатора арестовали более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, доли в бизнесе, а также 15 миллионов рублей и слитки золота. В дополнение к этому под арест попал жилой дом его родственников, как считает следствие, купленный на преступные доходы.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
 
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Александр СоловьевУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
 
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