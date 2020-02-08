Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

Как уточняет СУСК, фигуранты обвиняются по статье "получение взятки группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере".

"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Кайдалов занимал пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия с 2018 года. Ранее он работал в должности заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Заместителем генерального директора БУ РК "Аэропорт Петрозаводск" по строительству числится Игорь Волчек. Именно он отвечал за возведение нового аэровокзального комплекса к 100-летию Карелии.