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Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
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РИА Новости

Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии

17:34 08.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск", обвиняемых в получении крупной взятки, сообщает республиканское следственное управление.
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года они получили от коммерческой организации не менее 800 тысяч рублей за помощь в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату работ.
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Как уточняет СУСК, фигуранты обвиняются по статье "получение взятки группой лиц по предварительном сговору в особо крупном размере".
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Кайдалов был уволен указом главы Карелии Артура Парфенчикова в день задержания, 6 февраля.
Кайдалов занимал пост министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Карелия с 2018 года. Ранее он работал в должности заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. Заместителем генерального директора БУ РК "Аэропорт Петрозаводск" по строительству числится Игорь Волчек. Именно он отвечал за возведение нового аэровокзального комплекса к 100-летию Карелии.
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