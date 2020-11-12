Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами
16:25 12.11.2020 (обновлено: 16:44 12.11.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы на принудительные работы экс-губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
"Сейчас речь идет о замене неотбытого срока лишения свободы Никите Юрьевичу на принудительные работы, на сегодняшний день он отбыл чуть больше половины", - сказал собеседник агентства.
Ходатайство будет рассмотрено 26 ноября, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Ходатайство Никиты Белых о замене части наказания более мягким наказанием будет рассмотрено в суде 26 ноября в 11.30", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ходатайство заявлено адвокатом осужденного.
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. В мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения. В ноябре защита Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, но суд жалобу отклонил.
Как следует из обвинительного заключения, в июне 2016 года следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ). 28 июля президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых вменяли два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях – за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.