https://ria.ru/20201112/zaklyuchenie-1584317318.html

Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Белых попросил заменить оставшийся срок принудительными работами

Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы на принудительные работы экс-губернатору Кировской... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:25

2020-11-12T16:25

2020-11-12T16:44

приговор никите белых

никита белых

кировская область

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы на принудительные работы экс-губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов."Сейчас речь идет о замене неотбытого срока лишения свободы Никите Юрьевичу на принудительные работы, на сегодняшний день он отбыл чуть больше половины", - сказал собеседник агентства.Ходатайство будет рассмотрено 26 ноября, сообщила РИА Новости представитель суда."Ходатайство Никиты Белых о замене части наказания более мягким наказанием будет рассмотрено в суде 26 ноября в 11.30", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что ходатайство заявлено адвокатом осужденного.В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятках. Экс-чиновника также обязали заплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей и лишили возможности занимать государственные должности в течение трех лет после выхода на свободу. В мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе 8-летний тюремный срок для экс-губернатора Кировской области, однако убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения. В ноябре защита Белых оспорила его приговор в кассационной инстанции Мосгорсуда, но суд жалобу отклонил.Как следует из обвинительного заключения, в июне 2016 года следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ задержали Белых с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов. Против кировского губернатора возбудили дело по статье "взятка в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ). 28 июля президент РФ Владимир Путин снял Белых с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых вменяли два коррупционных эпизода: получение взятки в 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и еще 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера, в обоих случаях – за покровительство их бизнесам, связанным с освоением леса в Кировской области. Причем если Ларицкий, как выяснило следствие, дал взятку добровольно, то у Судгаймера, по мнению обвинения, деньги вымогались.

https://ria.ru/20200709/1574089034.html

https://ria.ru/20200129/1564027110.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор никите белых, никита белых, кировская область, происшествия