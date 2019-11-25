СК завел дело против экс-главы минстроя Ставрополья за взятку

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий вопреки интересам службы подписал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 миллионов рублей. Когарлыцкий на время следствия находится под стражей.