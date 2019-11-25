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РИА Новости

СК завел дело против экс-главы минстроя Ставрополья за взятку

10:28 25.11.2019 (обновлено: 10:29 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 25 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого за взятку автомобилем Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий вопреки интересам службы подписал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 миллионов рублей. Когарлыцкий на время следствия находится под стражей.
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"Возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по статье УК РФ "получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот момент должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края, в целях получения вознаграждения способствовал назначению знакомого руководителя коммерческих организаций на должность председателя общественного совета при министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края.
"В 2018 году, являясь уже министром, Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений региона заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой вышеуказанным знакомым. За эти действия в апреле 2019 года чиновник получил от него взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Porsche CayenneСледственный комитет РФРоссияСтавропольский крайПроисшествия
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