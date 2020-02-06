В Карелии задержали министра и директора аэропорта, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова и директор аэропорта "Петрозаводск", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Были задержаны министр Кайдалов и директор аэропорта "Петрозаводск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, делом о взятках занимается УБЭП МВД по Карелии и региональное управление ФСБ.
Гендиректором аэропорта "Петрозаводск" в настоящее время числится Алексей Николаев.