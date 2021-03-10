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Биография Томаса Баха

Биография Томаса Баха

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) родился 29 декабря 1953 года в городе Вюрцбурге в Германии. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:10

2021-03-10T19:10

2021-03-10T19:13

международный олимпийский комитет (мок)

томас бах

германия

справки

спорт

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) родился 29 декабря 1953 года в городе Вюрцбурге в Германии.Получил юридическое образование в Университете Вюрцбурга, в 1983 году получил степень доктора философии и права. С пяти лет начал заниматься фехтованием на рапире в ведущей немецкой фехтовальной школе в Таубербишофсхайме. Тренером Баха был Эмиль Бек (Emil Beck).В 1976 году Томас Бах стал олимпийским чемпионом по фехтованию на рапирах, завоевав золото в командном зачете на XXI Олимпийских играх в Монреале. Чемпион мира по фехтованию на рапирах 1976 и 1977 годов.После завершения спортивной карьеры Томас Бах начал карьеру спортивного функционера. В 1979-1981 годах он был председателем комиссии спортсменов комитета по спортивным соревнованиям Немецкой спортивной конфедерации (DSB).В 1981 году участвовал в XI Олимпийском Конгрессе в Баден-Бадене в качестве представителя спортсменов и вошел в первый состав комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), где состоял до 1988 года. В 1982-1991 годах – член Национального олимпийского комитета Германии.В 1994-2013 годах Томас Бах занимал пост председателя апелляционной палаты Спортивного арбитражного суда (CAS).В 1996-2000 годах он был членом исполкома МОК.В 2000-2004 годах и 2006-2013 годах занимал пост вице-президента МОК.В сентябре 2013 года Томас Бах был избран президентом МОК.В 2006-2013 годах Бах был президентом Немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB), с 2013 годах – почетный президент.С 2013 года – председатель Фонда международного олимпийского перемирия (IOTF). В разные годы Томас Бах входил в состав ряда комиссий МОК: председатель комиссий по оценке XIX зимних Олимпийских игр (1994-1995), оценке XXVIII Олимпиады (1995-1997), юридической деятельности (2002-2014), комиссии спорта и права (2002-2014), по телевизионным правам и "новым медиа" (2014-2015).Томас Бах сделал успешную карьеру и в бизнесе. В 1982 году он основал собственную юридическую фирму. В 1985-1987 годах был директором компании Adidas по развитию.В 1988-1990 годах Томас Бах был председателем консультативного совета малого и среднего бизнеса федерального министерства экономики ФРГ, в 2000-2009 годах – членом правления концерна Siemens Schweiz AG. В 2006-2013 годах он был президентом Арабо-германской торгово-промышленной палаты (Ghorfa). В 2008-2013 годах занимал пост председателя консультативного совета Melius GmbH, в 2009-2013 годах – председателя консультативного совета Bartec GmbH, в 2009-2013 годах входил в наблюдательный совет Nürnberger Versicherung AG Austria.В настоящее время Бах является председателем наблюдательного совета концернов Michael Weinig AG и Weinig International AG.10 марта 2021 года Томас Бах переизбран на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) на четырехлетний срок.Среди наград Томаса Баха российский орден Почета (2014). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный олимпийский комитет (мок), томас бах, германия, справки, спорт