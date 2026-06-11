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Васильев: надеюсь на здравый смысл нового главы FIS Оспельта - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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15:45 11.06.2026
Васильев: надеюсь на здравый смысл нового главы FIS Оспельта

Васильев: надеюсь на здравый смысл нового главы FIS Оспельта в отношении россиян

© Фото : Федерация биатлона Санкт-ПетербургаДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Васильев выразил надежду, что у нового президента FIS Александра Оспельта возобладает здравый смысл в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.
  • Александр Оспельт из Лихтенштейна избран новым президентом FIS, опередив шведа Йохана Элиаша.
  • Васильев отметил, что норвежцы являются русофобами и создают наиболее благоприятные условия для своих спортсменов.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что у нового президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александра Оспельта возобладает здравый смысл в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.
Представитель Лихтенштейна Оспельт в четверг был избран новым президентом FIS на конгрессе организации в Белграде. Он сменил шведа Йохана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64.
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"Сложно сейчас говорить о том, изменится ли политика FIS по отношению к России. (Глава Международного олимпийского комитета) Кирсти Ковентри тоже не отличалась особой любовью к нашей стране, но, тем не менее, она все время выступала за справедливость и подчеркивала, что спортсмены страдать не должны. Хотя она была любимицей у (экс-главы МОК) Томаса Баха, и все думали, что она будет проводить его политику. А она ведет совсем другую линию. Будем надеяться, что Оспельт – это человек со здравым смыслом. Главное, что не выиграл норвежец, астматический и анаболический, они же все больные. И самые главные русофобы, которые создают для своих спортсменов наиболее благоприятные условия", - сказал Васильев.
"Может быть, Оспельт постепенно приведет к нормативу основные принципы олимпийского и спортивного движения. А не так, как сейчас, когда в лыжных гонках все создано для побед норвежцев, а спортсмены других стран пусть отдыхают", - добавил собеседник агентства.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
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