Васильев: надеюсь на здравый смысл нового главы FIS Оспельта

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что у нового президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александра Оспельта возобладает здравый смысл в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям.

"Может быть, Оспельт постепенно приведет к нормативу основные принципы олимпийского и спортивного движения. А не так, как сейчас, когда в лыжных гонках все создано для побед норвежцев, а спортсмены других стран пусть отдыхают", - добавил собеседник агентства.