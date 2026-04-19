Ковентри легче быть нейтральной к России, чем Баху, заявила Журова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президенту Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри легче занимать нейтральную позицию по отношению к России, чем ее предшественнику.
- Ковентри более независима, чем Бах, только по той причине, что она не европейский человек, считает Журова.
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) зимбабвийке Кирсти Ковентри легче занимать нейтральную позицию по отношению к России, чем подвергавшемуся давлению со стороны европейских стран ее предшественнику немцу Томасу Баху, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В четверг Ковентри обратилась к участникам спортивного форума Европейского союза, проходившего 15-16 апреля на Кипре, и призвала организацию поддержать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр, а также уважать автономию спорта, позволить всем спортсменам вне зависимости от их гражданства свободно соревноваться. МОК в настоящее время рекомендует допускать российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. Ковентри в 2025 году сменила Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года.
Монсон надеется, что обращение Ковентри будет воспринято всерьез
18 апреля, 14:27
"Ковентри дала понять политикам: перестаньте лезть в спорт, влиять на нас и пугать нас. Ее ведь тоже запугивают максимально, но сейчас, видимо, эти страсти уменьшились. Поэтому она вправе так говорить. Сейчас МОК надо раз и навсегда сказать: мы вне политики, и не надо создавать коалиции, чтобы выступать против кого-то. Томас Бах поддался давлению в моменте, когда был максимальный наезд на Россию, и потом он уже не мог отступить. А Ковентри приходила в МОК с чистого листа, и отменить чужое решение, придя на новый пост, легче, чем свое", - сказала Журова.
"И в этом смысле ей проще продвигать линию, что спорт должен быть вне политики. Я думаю, что Ковентри более независима, чем Бах, только по той причине, что она не европейский человек. Кирсти из Африки, поэтому на нее воздействие через инструменты принадлежности к какой-либо стране в Европе относится в меньшей степени. Поэтому ей легче быть нейтральным человеком", - добавила собеседница агентства.
После начала СВО в феврале 2022 года многие международные спортивные федерации по рекомендации МОК ввели запрет на участие россиян в соревнованиях за пределами страны. К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе 15 завоевавших лицензии спортсменов из России, к зимним Играм-2026 - 13 атлетов.