Ковентри легче быть нейтральной к России, чем Баху, заявила Журова

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) зимбабвийке Кирсти Ковентри легче занимать нейтральную позицию по отношению к России, чем подвергавшемуся давлению со стороны европейских стран ее предшественнику немцу Томасу Баху, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.