Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
31.10.2025
2025-10-31T16:05:00+03:00
2025-10-31T16:05:00+03:00
2025-10-31T16:05:00+03:00
спорт
сочи
томас бах
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
сочи
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что, несмотря на хорошие отношения с бывшим президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом во время Олимпиады в Сочи, простить ему решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований невозможно.
"У меня двоякие чувства по поводу Томаса Баха
. У нас были совершенно потрясающие взаимодействия во время Олимпиады в Сочи
, и я не могу это вычеркнуть - это правда было здорово. МОК
нам тогда очень помог, без них такая Олимпиада была бы невозможна, ведь роль МОК всегда важна. Это не вычеркнуть", - сказала Журова
"Но потом на него было оказано давление, и он не смог ему сопротивляться. Я его не оправдываю. Не думаю, что стоит вопрос прощения Томаса Баха. За одно - ему честь и хвала, а за отстранение наших спортсменов - нет ему прощения! И такое может произойти в жизни любого человека", - добавила она.
Баху 71 год. В марте 2025 года он был избран пожизненным почетным президентом МОК. Немец является олимпийским чемпионом Игр 1976 года в фехтовании.