Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что, несмотря на хорошие отношения с бывшим президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом во время Олимпиады в Сочи, простить ему решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований невозможно.

"Но потом на него было оказано давление, и он не смог ему сопротивляться. Я его не оправдываю. Не думаю, что стоит вопрос прощения Томаса Баха. За одно - ему честь и хвала, а за отстранение наших спортсменов - нет ему прощения! И такое может произойти в жизни любого человека", - добавила она.