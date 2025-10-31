Рейтинг@Mail.ru
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
16:05 31.10.2025
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что, несмотря на хорошие отношения с бывшим президентом... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
спорт
сочи
томас бах
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
2025
Журова заявила, что не может простить Баху отстранение россиян

Журова о Бахе: честь и хвала за Игры в Сочи, за отстранение нет ему прощения

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что, несмотря на хорошие отношения с бывшим президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом во время Олимпиады в Сочи, простить ему решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований невозможно.
"У меня двоякие чувства по поводу Томаса Баха. У нас были совершенно потрясающие взаимодействия во время Олимпиады в Сочи, и я не могу это вычеркнуть - это правда было здорово. МОК нам тогда очень помог, без них такая Олимпиада была бы невозможна, ведь роль МОК всегда важна. Это не вычеркнуть", - сказала Журова.
"Но потом на него было оказано давление, и он не смог ему сопротивляться. Я его не оправдываю. Не думаю, что стоит вопрос прощения Томаса Баха. За одно - ему честь и хвала, а за отстранение наших спортсменов - нет ему прощения! И такое может произойти в жизни любого человека", - добавила она.
Баху 71 год. В марте 2025 года он был избран пожизненным почетным президентом МОК. Немец является олимпийским чемпионом Игр 1976 года в фехтовании.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Россия сделала все": Журова высказалась о возвращении спортсменов
14 сентября, 17:05
 
