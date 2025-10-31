Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что благодаря позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри процесс возвращения российских спортсменов на международную арену остановить невозможно.
В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Кирсти Ковентри неоднократно заявляла, что российские спортсмены не должны страдать. Даже тот факт, что в ноябре должен быть пересмотрен статус ОКР, говорит о том, что наших спортсменов хотят вернуть в большой спорт. Ей это делает честь. Пока она в своих заявлениях очень последовательна - и именно это отличает ее от Томаса Баха. Я практически уверен, что она нас вернет на Олимпийские игры - после этой, зимней Олимпиады", - сказал Васильев.
"Некоторые международные федерации уже возвращают наших спортсменов - это, казалось бы, невозможно, но это происходит. В этом есть значительная заслуга Ковентри. Процесс уже остановить невозможно. Он может растянуться на какое-то время, но тенденция пошла положительная", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
