Рейтинг@Mail.ru
Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 31.10.2025 (обновлено: 19:36 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/vasilev-2052182161.html
Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев
Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что благодаря позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
2025-10-31T18:38:00+03:00
2025-10-31T19:36:00+03:00
спорт
кирсти ковентри
дмитрий васильев
пётр гуменник
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
/20251015/mok-2048363181.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_15ce6562958f7880e51640539851b438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кирсти ковентри, дмитрий васильев, пётр гуменник, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Кирсти Ковентри, Дмитрий Васильев, Пётр Гуменник, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Олимпийский комитет России (ОКР)
Благодаря главе МОК возвращение россиян не остановить, заявил Васильев

Васильев: благодаря главе МОК Ковентри процесс возвращения россиян не остановить

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что благодаря позиции главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри процесс возвращения российских спортсменов на международную арену остановить невозможно.
В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
"Кирсти Ковентри неоднократно заявляла, что российские спортсмены не должны страдать. Даже тот факт, что в ноябре должен быть пересмотрен статус ОКР, говорит о том, что наших спортсменов хотят вернуть в большой спорт. Ей это делает честь. Пока она в своих заявлениях очень последовательна - и именно это отличает ее от Томаса Баха. Я практически уверен, что она нас вернет на Олимпийские игры - после этой, зимней Олимпиады", - сказал Васильев.
"Некоторые международные федерации уже возвращают наших спортсменов - это, казалось бы, невозможно, но это происходит. В этом есть значительная заслуга Ковентри. Процесс уже остановить невозможно. Он может растянуться на какое-то время, но тенденция пошла положительная", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Тарпищев спрогнозировал сроки восстановления позиций России в МОК
15 октября, 12:30
 
СпортКирсти КовентриДмитрий ВасильевПётр ГуменникМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала