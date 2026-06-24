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МОК сделал важный шаг в сторону допуска России. Наконец-то одумались? - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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18:10 24.06.2026 (обновлено: 18:11 24.06.2026)
МОК сделал важный шаг в сторону допуска России. Наконец-то одумались?

МОК внес в Олимпийскую хартию поправку об обеспечении нейтральности спортсменов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе Сан-Сиро в Милане. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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В Международном олимпийском комитете (МОК) приняли поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности защите от излишнего государственного и политического влияния. Теперь спортивные организации будут вынуждены сохранять нейтралитет, что означает отсутствие причин для недопуска российских спортсменов.

В чем суть изменений

МОК при помощи на тот момент президента организации Томаса Баха в 2022 году фактически призвал все международные федерации отстранить российских атлетов от участия в международных соревнованиях. Лишь в теннисе и Национальной хоккейной лиге не стали идти на поводу у санкций и позволили нашим атлетам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.
С тех пор многое изменилось, и многие спортивные организации с удовольствием стали допускать россиян, причем зачастую это происходит с флагом и гимном. Причем национальная мелодия России звучит уже очень часто и не глобально не вызывает никаких отрицательных эмоций у представителей других стран. Исключением в основном остается Украина, где русофобия давно стала политической повесткой.
Возможно, частично и по этой причине в МОК приняли поправку в Олимпийскую хартию и защитили обеспечение нейтральности спортсменов. В обязанности Международного олимпийского комитета отныне входит обязательство "обеспечивать нейтралитет в любое время, свободный от государственного, культурного, общественного или экономического давления". Введенные меры направлены на то, чтобы защитить атлетов и турниры от внешнего влияния, а также от использования Олимпийских игр в политических целях.
В теории это должно сыграть на руку российским спортсменам, которые как раз пострадали исключительно от политических противоречий, хотя, очевидно, сами не были никоим образом связаны с происходящим. Томас Бах несколько лет давал смешные комментарии о том, как МОК якобы защищает целостность соревнований, но потом оказалось, что россияне никак не влияют на эту самую безопасность, а единственные провокации предсказуемо исходят от украинской стороны.
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Что будет дальше?

В итоге в конце прошлого года МОК рекомендовал снять все санкции с российских юниоров и молодежи, а взрослые спортсмены также в некоторых дисциплинах получили возможность соревноваться с национальной символикой. Это стало еще одним мостиком к адекватному восстановлению наших атлетов в правах. Надо признать, что при новом главе МОК Кирсти Ковентри действия организации действительно стали более лояльными и вменяемыми по отношению к нам.
Безусловно, процесс идет не так быстро, как нам того хотелось бы, но хотя бы с МОК теперь можно выстраивать диалог, рассчитывая на понимание. И вот теперь в Международном олимпийском комитете призвали избавиться от политического давления в новой Олимпийской хартии. В теории это именно то, что нужно было для российских спортсменов.
Теперь у МОК фактически не осталось адекватных причин для того, чтобы продлевать ограничения и санкции. Впрочем, спортивные федерации во многом вправе не прислушиваться к этим рекомендациям, некоторые из них уже отказывались от подобных инициатив. Другое дело, что у МОК до сих пор остается огромное влияние на всех, так что совсем уж игнорировать новые правила не получится. И у российских спортивных федераций и спортсменов будет новый повод для того, чтобы требовать скорейшего возвращения к международным стартам.
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Кирсти КовентриТомас БахМеждународный олимпийский комитет (МОК)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Авторы РИА Новости Спорт
 
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