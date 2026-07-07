Россия вернулась в мировой спорт! Как долго мы этого ждали

Последние месяцы и недели давали осторожную надежду на то, что российские спортсмены наконец-то вернутся в систему мирового спорта. Во многих видах спорта постепенно снимали санкции, даже в Международном союзе конькобежцев (ISU) приняли решение допустить наших атлетов, что было очень приятно в контексте всех сложноcтей в зимних дисциплинах. Теперь же Международный олимпийский комитет (МОК) отменил огромную часть ограничений в отношении россиян и задал такую долгожданную тенденцию, которую даже отдельные провокаторы из ряда стран не смогут переломить.

Что изменилось после ухода Баха

После ухода Томаса Баха с поста президента МОК ситуация для России стала постепенно улучшаться. Пришедшая ему на смену Кирсти Ковентри явно заняла более лояльную позицию по отношению к нашим спортсменам, хотя высказывалась дипломатично и старалась не раздражать противников возвращения России. В любом случае министр спорта страны и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, похоже, нашел оптимальный контакт с представителями МОК.

И допуски в различных дисциплинах посыпались один за другим, причем в некоторых из них с флагом и гимном, что года два-три назад казалось чем-то невозможным. Теперь даже снятие санкций в фигурном катании не считалось сенсационным, чего уж говорить про летние виды, где ситуация изначально была более благоприятной.

От исполкома МОК 7 июля ждали много, но с большой осторожностью. Все-таки жизнь последние годы научила быть готовыми к негативным новостям. К счастью, негатив остался за стенами исполкома.

Санкции сняли, ОКР восстановили, флаг - позже

В Международном олимпийском комитете приняли решение восстановить членство ОКР, а также отменить санкции в отношении российских спортсменов. Это фактически означает, что наши атлеты получили возможность соревноваться как в личных, так и в командных видах, причем с этого момента в МОК не будут мониторить вопрос нейтральности россиян. Все стыдные проверки остались в прошлом.

Да, пока присутствует момент с отсутствием флага и гимна. В МОК уверяют, что примут финальное решение по этому поводу в “подходящее время”. То же самое касается и возможности проводить соревнования в России под эгидой организации. Хотя если смотреть на последние тенденции, то мало сомнений, что и эти санкции в обозримом будущем будут отменены.

Это действительно большой день для российского спорта. Пока это не окончательная победа, но страна максимально приблизилась к желаемому. На протяжении последних четырех лет ситуация давала минимум поводов для оптимизма, спортсмены незаслуженно страдали, а теперь появилась не просто надежда, а реальные условия для возвращения.

На пресс-конференции после исполкома Ковентри выразила надежду на то, что международные федерации правильно услышат посыл МОК и все рекомендации будут использованы.

"Все международные федерации имеют свои правила, которые немного отличаются. Но мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты во внимание и использованы. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) будет играть важную роль в преддверии Олимпиады в Лос-Анджелесе, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не будет соответствовать критериям. Адекватное тестирование должно быть применено ко всем российским спортсменам перед Играми-2028", - отметила глава МОК.

Реакция в России

В России преимущественно позитивно отреагировали на новость, хотя нашлись и те, кто воспринял ее если не в штыки, то с определенной долей скепсиса, как, например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова или двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

“Все равно это решение - вчерашний день. Мы пропустили почти пять лет - так хорошие это новости или плохие? Для нас это никакие не хорошие новости. Мы пропустили пять лет. Они приняли это решение, потому что наша дисквалификация заканчивается и они не могут уже больше нас держать. Но это пока. Это война с нашими результатами", - сказала Тарасова.

"Надо дождаться в том числе решений спортивных федераций, потому что врагов у нас полно на каждом шагу. В хоккее, например, одни негодяи. Будут препоны - это 400%, даже не 100. Но лед тронулся, это самое главное. Желательно теперь быть на Олимпиаде с флагом и гимном", - сказал Кожевников.

Хотя радости, конечно же, было гораздо больше. Знаменитые спортсмены, звезды в большом количестве высказывались в поддержку решения МОК, что было предсказуемо.

"Можно только порадоваться за наших спортсменов, которые смогут принять участие в международных соревнованиях и показать свое мастерство, а наши зрители смогут оказать поддержку ребятам и поболеть за них", - отметил экс-главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.