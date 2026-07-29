Валуев признался, что ему импонирует нынешняя позиция МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Валуев положительно оценил нынешнюю позицию МОК.
- Однако он напомнил, что комитет может принимать политизированные решения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что ему нравится нынешняя позиция Международного олимпийского комитета (МОК).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"МОК снимает санкции, но прошу сильно этим не обнадеживаться. Как показывает предыдущая практика при Томасе Бахе, те, кто входит в руководящие органы, могут принимать политизированные решения. При этом мне нравится нынешняя позиция МОК, не могу сказать ничего плохого по этому поводу", - сказал Валуев.