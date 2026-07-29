Рейтинг@Mail.ru
Валуев признался, что ему импонирует нынешняя позиция МОК - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.07.2026 (обновлено: 14:17 29.07.2026)
Валуев признался, что ему импонирует нынешняя позиция МОК

Валуев заявил, что ему нравится нынешняя позиция МОК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Валуев положительно оценил нынешнюю позицию МОК.
  • Однако он напомнил, что комитет может принимать политизированные решения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по профессиональному боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что ему нравится нынешняя позиция Международного олимпийского комитета (МОК).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"МОК снимает санкции, но прошу сильно этим не обнадеживаться. Как показывает предыдущая практика при Томасе Бахе, те, кто входит в руководящие органы, могут принимать политизированные решения. При этом мне нравится нынешняя позиция МОК, не могу сказать ничего плохого по этому поводу", - сказал Валуев.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
МОК встал на защиту России. Европейские провокаторы получили жесткий ответ
16 июля, 17:47
 
СпортНиколай ВалуевТомас БахМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    В. Синью
    Л. Самсонова
    22
    66
  • Футбол
    Закончен (П)
    Кайрат
    Омония
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Ларн
    5
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лех
    Орхус
    1
    5
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    А. Захарова
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Гурник Забже
    Фенербахче
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    Т. ЦяньхуэйС. Ифань
    42
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала