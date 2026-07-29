Валуев признался, что ему импонирует нынешняя позиция МОК

"МОК снимает санкции, но прошу сильно этим не обнадеживаться. Как показывает предыдущая практика при Томасе Бахе, те, кто входит в руководящие органы, могут принимать политизированные решения. При этом мне нравится нынешняя позиция МОК, не могу сказать ничего плохого по этому поводу", - сказал Валуев.